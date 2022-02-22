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В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения

В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022

В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения

Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не могла нарушить Минские соглашения, потому что выступает гарантом, а не стороной... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T00:23

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минские соглашения

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не могла нарушить Минские соглашения, потому что выступает гарантом, а не стороной соглашений, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.Сенатор подчеркнул, что это не соглашение между Россией и Украиной, это соглашение между Украиной и двумя частями "в тот период Украины"."Россия не могла сама, даже если бы очень захотела, выполнять минские соглашения, не только потому что она не является их стороной. Потому что все, что там написано, предполагало изменения украинской конституции. Ну кто может изменить украинскую конституцию, не иначе как сами украинцы? Принятия законов украинских. Как можно принять украинские законы вместо Украины, вместо ее парламента? Вопрос вывода иностранных войск с территории Украины. Как может Россия вывести иностранные войска с территории Украины?" – сказал Климов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. 2022-02-22T00:23 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донбасс, украина, днр, лнр, минские соглашения, признание днр и лнр в россии