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В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения
В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения - РИА Новости, 22.02.2022
В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения
Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не могла нарушить Минские соглашения, потому что выступает гарантом, а не стороной... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:23
2022-02-22T00:23
2022-02-22T05:01
в мире
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минские соглашения
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не могла нарушить Минские соглашения, потому что выступает гарантом, а не стороной соглашений, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.Сенатор подчеркнул, что это не соглашение между Россией и Украиной, это соглашение между Украиной и двумя частями "в тот период Украины"."Россия не могла сама, даже если бы очень захотела, выполнять минские соглашения, не только потому что она не является их стороной. Потому что все, что там написано, предполагало изменения украинской конституции. Ну кто может изменить украинскую конституцию, не иначе как сами украинцы? Принятия законов украинских. Как можно принять украинские законы вместо Украины, вместо ее парламента? Вопрос вывода иностранных войск с территории Украины. Как может Россия вывести иностранные войска с территории Украины?" – сказал Климов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.
Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
2022-02-22T00:23
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донбасс, украина, днр, лнр, минские соглашения, признание днр и лнр в россии
00:23 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
В Совфеде объяснили, почему Россия не нарушила Минские соглашения
Сенатор Совфеда Климов: Россия не нарушила Минские соглашения, признав ЛНР и ДНР
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не могла нарушить Минские соглашения, потому что выступает гарантом, а не стороной соглашений, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"России не является стороной минских соглашений. Эти соглашения состоят из двух документов: заявления глав России, Германии, Франции и Украины, и комплекса мер, которые были тогда подписаны. Эти соглашения между тремя сторонами: центральной властью Киева и то, что называется в соглашениях отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот между ними соглашение. Они стороны соглашения, мы были одним из гарантов этих соглашений. Соглашение не исполнено украинской стороной в 2015 году. С тех пор эти соглашения фактически не работают. Вся ответственность - на Киеве и тех, кто там правит", - сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что это не соглашение между Россией и Украиной, это соглашение между Украиной и двумя частями "в тот период Украины".
"Россия не могла сама, даже если бы очень захотела, выполнять минские соглашения, не только потому что она не является их стороной. Потому что все, что там написано, предполагало изменения украинской конституции. Ну кто может изменить украинскую конституцию, не иначе как сами украинцы? Принятия законов украинских. Как можно принять украинские законы вместо Украины, вместо ее парламента? Вопрос вывода иностранных войск с территории Украины. Как может Россия вывести иностранные войска с территории Украины?" – сказал Климов.