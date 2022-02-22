https://ria.ru/20220222/narod-1774207586.html

Пушилин поблагодарил Путина за признание ДНР и ЛНР

Пушилин поблагодарил Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Пушилин поблагодарил Путина за признание ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин в заявлении в своем Telegram назвал признание Россией республик Донбасса историческим событием, определяющим будущее и восстанавливающим РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:04

2022-02-22T01:04

2022-02-22T06:45

в мире

донецкая народная республика

россия

донбасс

денис пушилин

владимир путин

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в заявлении в своем Telegram назвал признание Россией республик Донбасса историческим событием, определяющим будущее и восстанавливающим "справедливость и правду", а также добавил, что впереди много работы.По мнению главы ДНР, признание республик — это намного больше, чем помощь, "это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса"."Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", — заявил глава ДНР.Глава Донецкой народной республики предупредил жителей, что впереди ждет много работы, и добавил, что республикам есть что предложить России."Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира", — говорится в сообщении.В конце заявления Пушилин поздравил Донбасс с признанием.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии