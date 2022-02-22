https://ria.ru/20220222/naberezhnaya-1774233470.html

В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея

В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея - РИА Новости, 22.02.2022

В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея

Часть обновленного участка набережной реки Зея в городе Благовещенске будет сдана в этом году, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:52

2022-02-22T06:52

2022-02-22T17:06

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

зея (река)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть обновленного участка набережной реки Зея в городе Благовещенске будет сдана в этом году, сообщает правительство Амурской области.Благоустройство набережной реки Зея включено в проект "Берегоукрепление набережной реки Амур".На первом участке рабочим осталось установить ограждения, лавочки, урны, сделать пешеходные и велодорожки, озеленение.На обновленной набережной реки Зея у вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Также рабочие сделают ливневую канализацию, наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Кроме того, на набережной реки появятся площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольная площадка. Общая стоимость работ — 384,3 миллиона рублей."Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, при поддержке ПАО "Газпром" уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса", — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220214/puteshestvenniki-1772709285.html

https://ria.ru/20220216/khozyaystvo-1773080952.html

зея (река)

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, василий орлов (губернатор), зея (река), благовещенск