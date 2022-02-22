https://ria.ru/20220222/naberezhnaya-1774233470.html
В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея
В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея - РИА Новости, 22.02.2022
В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея
Часть обновленного участка набережной реки Зея в городе Благовещенске будет сдана в этом году, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:52
2022-02-22T06:52
2022-02-22T17:06
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
зея (река)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть обновленного участка набережной реки Зея в городе Благовещенске будет сдана в этом году, сообщает правительство Амурской области.Благоустройство набережной реки Зея включено в проект "Берегоукрепление набережной реки Амур".На первом участке рабочим осталось установить ограждения, лавочки, урны, сделать пешеходные и велодорожки, озеленение.На обновленной набережной реки Зея у вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Также рабочие сделают ливневую канализацию, наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Кроме того, на набережной реки появятся площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольная площадка. Общая стоимость работ — 384,3 миллиона рублей."Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, при поддержке ПАО "Газпром" уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса", — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220214/puteshestvenniki-1772709285.html
https://ria.ru/20220216/khozyaystvo-1773080952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, василий орлов (губернатор), зея (река), благовещенск
06:52 22.02.2022 (обновлено: 17:06 22.02.2022)
В Благовещенске откроют часть обновленного участка набережной реки Зея
В Благовещенске в 2022 году откроют часть обновленного участка набережной реки Зея
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев — РИА Новости. Часть обновленного участка набережной реки Зея в городе Благовещенске будет сдана в этом году, сообщает правительство Амурской области.
"Часть обновленного участка набережной реки Зея в Благовещенске будет сдана в этом году. В настоящее время зона отдыха протяженностью 0,7 километра готова на 88%. Напомним, работы идут от улицы Октябрьской до судостроительного завода. Второй участок, протяженностью 1,1 километра, будет сдан в 2023 году", — говорится в сообщении.
Благоустройство набережной реки Зея
включено в проект "Берегоукрепление набережной реки Амур".
На первом участке рабочим осталось установить ограждения, лавочки, урны, сделать пешеходные и велодорожки, озеленение.
На обновленной набережной реки Зея у вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Также рабочие сделают ливневую канализацию, наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Кроме того, на набережной реки появятся площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольная площадка. Общая стоимость работ — 384,3 миллиона рублей.
"Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, при поддержке ПАО "Газпром
" уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса", — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов
, его слова приводятся в сообщении.
Опубликовано: Никита Стома