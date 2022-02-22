Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиМузей Новый Иерусалим
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Государственные и муниципальные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба облправительства.
Среди 12 учреждений культуры, открытых в этот день для бесплатного посещения, - музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Военно-технический музей в Черноголовке и другие.
"Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье",– сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что музеи откроют двери для свободного посещения и 8 марта.
"Чтобы бесплатно посетить экспозиции, нужно получить билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее - некоторые экскурсии и выставки останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты на сайтах музеев", - отмечается в сообщении.
Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.
Кроме того, 23 февраля будут бесплатно работать пункты проката в подмосковных парках.
Опубликовано: Алёна Пава