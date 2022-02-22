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https://ria.ru/20220222/muzei-1774352040.html
Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно
Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно - РИА Новости, 22.02.2022
Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно
Государственные и муниципальные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:43
2022-02-22T14:43
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Государственные и муниципальные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба облправительства.Среди 12 учреждений культуры, открытых в этот день для бесплатного посещения, - музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Военно-технический музей в Черноголовке и другие."Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье",– сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что музеи откроют двери для свободного посещения и 8 марта.Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.Кроме того, 23 февраля будут бесплатно работать пункты проката в подмосковных парках.
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московская область (подмосковье), клин, истра, московская областная дума, мособлдума
14:43 22.02.2022
 

Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиМузей Новый Иерусалим
Музей Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Государственные и муниципальные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба облправительства.
Среди 12 учреждений культуры, открытых в этот день для бесплатного посещения, - музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Военно-технический музей в Черноголовке и другие.
"Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье",– сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что музеи откроют двери для свободного посещения и 8 марта.
"Чтобы бесплатно посетить экспозиции, нужно получить билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее - некоторые экскурсии и выставки останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты на сайтах музеев", - отмечается в сообщении.
Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.
Кроме того, 23 февраля будут бесплатно работать пункты проката в подмосковных парках.
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Крестьянская изба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:29Новости Подмосковья
Бесплатные экскурсии пройдут в музеях Подмосковья на этой неделе
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинИстраМосковская областная думаМособлдума
 
 
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