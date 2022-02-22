https://ria.ru/20220222/musulmane-1774289812.html

Мусульмане Донбасса организовали штаб помощи населению

Мусульмане Донбасса организовали штаб помощи населению - РИА Новости, 22.02.2022

Мусульмане Донбасса организовали штаб помощи населению

Мусульманскими общинами самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) создан оперативный штаб для оказания помощи РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:58

2022-02-22T11:58

2022-02-22T16:13

религия

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

религия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Мусульманскими общинами самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) создан оперативный штаб для оказания помощи населению, сообщил РИА Новости в понедельник имам-хатыб Соборной мечети Донецка Рушан Таиров."В понедельник духовными управлениями Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) принято решение об организации единого штаба помощи населению. Такое решение мы приняли по итогам переговоров по видеосвязи с представителями Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на чрезвычайном заседании пленума организации, на котором мы также приняли участие", - отметил Таиров.Религиозный деятель отметил, что в ближайшее время предстоит работа по объединению усилий руководителей мусульманских организаций для выработки действий в условиях чрезвычайной ситуации."Людям необходима в первую очередь моральная и психологическая поддержка, уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, штаб будет координировать работу всех духовных управлений мусульман Донбасса, которые до сегодняшнего дня работали по своему графику. Настало время единения", - сообщил Таиров.Он также сказал, что штаб будет контролировать поток беженцев, оказания им гуманитарной и иной помощи.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/khramy-1774118181.html

https://ria.ru/20220221/musulmane-1774112480.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия