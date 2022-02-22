11:58 22.02.2022 (обновлено: 16:13 22.02.2022)
Мусульмане Донбасса организовали штаб помощи населению
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами из ЛНР и ДНР в Нижний Новгород
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Мусульманскими общинами самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) создан оперативный штаб для оказания помощи населению, сообщил РИА Новости в понедельник имам-хатыб Соборной мечети Донецка Рушан Таиров.
"В понедельник духовными управлениями Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) принято решение об организации единого штаба помощи населению. Такое решение мы приняли по итогам переговоров по видеосвязи с представителями Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на чрезвычайном заседании пленума организации, на котором мы также приняли участие", - отметил Таиров.
Религиозный деятель отметил, что в ближайшее время предстоит работа по объединению усилий руководителей мусульманских организаций для выработки действий в условиях чрезвычайной ситуации.
"Людям необходима в первую очередь моральная и психологическая поддержка, уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, штаб будет координировать работу всех духовных управлений мусульман Донбасса, которые до сегодняшнего дня работали по своему графику. Настало время единения", - сообщил Таиров.
Он также сказал, что штаб будет контролировать поток беженцев, оказания им гуманитарной и иной помощи.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Никита Бизин