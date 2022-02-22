https://ria.ru/20220222/mladsheklassniki-1774391475.html
СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске
СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске - РИА Новости, 22.02.2022
СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске
Следственные органы и прокуратура проводят проверки после инцидента на улице в Копейске Челябинской области, где школьники начальных классов избили... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:41
2022-02-22T16:41
2022-02-22T16:41
школа
дети
происшествия
россия
челябинская область
копейск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Следственные органы и прокуратура проводят проверки после инцидента на улице в Копейске Челябинской области, где школьники начальных классов избили одноклассницу.По данным СУСК РФ по региону, в СМИ появилась информация, что 16 февраля в городе Копейске неподалеку от школы двое учеников третьего класса ударили свою одноклассницу. Со слов матери девочки, учителя школы не помогли ребенку.В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с камеры видеонаблюдения подъезда одного из жилых домов, где видна драка между младшеклассниками. Мальчики мешками для обуви и руками били школьницу, которая сначала давала им отпор, а потом упала и лежала на снегу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости сообщили, что в связи с произошедшим также проводится проверка прокуратурой Копейска, будут проверены органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова пояснила РИА Новости, что об инциденте ей известно. "Обязательно подключимся. Будем разбираться в ситуации. Возможно, будем выезжать на место, мы практикуем выезды", - сказала она.По данным источника в правоохранительных органах региона, конфликт между школьниками начался еще в школе, а продолжился на улице между детьми из одного класса. Со слов мальчиков, девочка не лежала без сознания, а просто плакала, потом подошла учительница, девочка поднялась и ушла. Предварительно, у нее зафиксировано сотрясение головного мозга.
https://ria.ru/20220221/poboi-1774010844.html
https://ria.ru/20220218/shkolnik-1773680579.html
https://ria.ru/20220211/izbieniya-1772360589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, дети, происшествия, россия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф)
СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске
СК и прокуратура проводят проверки после драки младшеклассников в Копейске
ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости.
Следственные органы и прокуратура проводят
проверки после инцидента на улице в Копейске Челябинской области, где школьники начальных классов избили одноклассницу.
По данным СУСК РФ по региону, в СМИ появилась информация, что 16 февраля в городе Копейске неподалеку от школы двое учеников третьего класса ударили свою одноклассницу. Со слов матери девочки, учителя школы не помогли ребенку.
В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с камеры видеонаблюдения подъезда одного из жилых домов, где видна драка между младшеклассниками. Мальчики мешками для обуви и руками били школьницу, которая сначала давала им отпор, а потом упала и лежала на снегу.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости сообщили, что в связи с произошедшим также проводится проверка прокуратурой Копейска, будут проверены органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова пояснила РИА Новости, что об инциденте ей известно. "Обязательно подключимся. Будем разбираться в ситуации. Возможно, будем выезжать на место, мы практикуем выезды", - сказала она.
По данным источника в правоохранительных органах региона, конфликт между школьниками начался еще в школе, а продолжился на улице между детьми из одного класса. Со слов мальчиков, девочка не лежала без сознания, а просто плакала, потом подошла учительница, девочка поднялась и ушла. Предварительно, у нее зафиксировано сотрясение головного мозга.