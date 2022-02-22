https://ria.ru/20220222/mladsheklassniki-1774391475.html

СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске

СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске - РИА Новости, 22.02.2022

СК проводит проверку после драки младшеклассников в Копейске

Следственные органы и прокуратура проводят проверки после инцидента на улице в Копейске Челябинской области, где школьники начальных классов избили... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:41

2022-02-22T16:41

2022-02-22T16:41

школа

дети

происшествия

россия

челябинская область

копейск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Следственные органы и прокуратура проводят проверки после инцидента на улице в Копейске Челябинской области, где школьники начальных классов избили одноклассницу.По данным СУСК РФ по региону, в СМИ появилась информация, что 16 февраля в городе Копейске неподалеку от школы двое учеников третьего класса ударили свою одноклассницу. Со слов матери девочки, учителя школы не помогли ребенку.В Telegram-канале, посвященном Челябинску, разместили видео с камеры видеонаблюдения подъезда одного из жилых домов, где видна драка между младшеклассниками. Мальчики мешками для обуви и руками били школьницу, которая сначала давала им отпор, а потом упала и лежала на снегу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости сообщили, что в связи с произошедшим также проводится проверка прокуратурой Копейска, будут проверены органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова пояснила РИА Новости, что об инциденте ей известно. "Обязательно подключимся. Будем разбираться в ситуации. Возможно, будем выезжать на место, мы практикуем выезды", - сказала она.По данным источника в правоохранительных органах региона, конфликт между школьниками начался еще в школе, а продолжился на улице между детьми из одного класса. Со слов мальчиков, девочка не лежала без сознания, а просто плакала, потом подошла учительница, девочка поднялась и ушла. Предварительно, у нее зафиксировано сотрясение головного мозга.

https://ria.ru/20220221/poboi-1774010844.html

https://ria.ru/20220218/shkolnik-1773680579.html

https://ria.ru/20220211/izbieniya-1772360589.html

россия

челябинская область

копейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, дети, происшествия, россия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф)