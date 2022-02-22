https://ria.ru/20220222/mir-1774202745.html
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:23
2022-02-22T00:23
2022-02-22T06:43
в мире
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владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой информации.Кроме того, президент поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
00:23 22.02.2022 (обновлено: 06:43 22.02.2022)
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Президент России Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР