https://ria.ru/20220222/mir-1774202745.html

Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:23

2022-02-22T00:23

2022-02-22T06:43

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой информации.Кроме того, президент поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии