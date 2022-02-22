Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/mir-1774202745.html
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:23
2022-02-22T06:43
в мире
донбасс
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой информации.Кроме того, президент поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
00:23 22.02.2022 (обновлено: 06:43 22.02.2022)
 
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент России Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ, говорится в указах, опубликованных на портале правовой информации.
"В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Луганской Народной Республики функции по поддержанию мира", - говорится в пункте 4 указа по ЛНР. Аналогичный пункт есть и в указе по ДНР.
Кроме того, президент поручил МИД РФ провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19
"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонбассВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала