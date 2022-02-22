https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774359850.html
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:12
2022-02-22T15:12
2022-02-22T15:15
россия
общество
дмитрий медведев
миграция
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет и фиктивных справках.Огромное количество обращений поступает насчет нелегальной миграции и криминала, борьбе с этим нужно уделить особое внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особое внимание нужно уделить таким аспектам миграционной политики, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, тем криминалом, который связан с этой миграцией. На эту тему мы все получаем огромное количество обращений: и устных, и письменных, и в социальных сетях", - сказал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, дмитрий медведев, миграция
15:12 22.02.2022 (обновлено: 15:15 22.02.2022)
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Зампредседателя Совбеза Медведев: в России налажен теневой бизнес в сфере миграции
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет и фиктивных справках.
"Есть и другие серьезные проблемы. Это касается обширного теневого рынка нелегальных миграционных услуг. Очевидно, что налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, регистрациях по месту проживания. Только за прошлый год почти полмиллиона иностранцев такую поддельную регистрацию оформили. По всей вероятности, это вершина айсберга", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Огромное количество обращений поступает насчет нелегальной миграции и криминала, борьбе с этим нужно уделить особое внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Особое внимание нужно уделить таким аспектам миграционной политики, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, тем криминалом, который связан с этой миграцией. На эту тему мы все получаем огромное количество обращений: и устных, и письменных, и в социальных сетях", - сказал Медведев.