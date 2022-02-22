https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774359850.html

Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России

Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России - РИА Новости, 22.02.2022

Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:12

2022-02-22T15:12

2022-02-22T15:15

россия

общество

дмитрий медведев

миграция

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет и фиктивных справках.Огромное количество обращений поступает насчет нелегальной миграции и криминала, борьбе с этим нужно уделить особое внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особое внимание нужно уделить таким аспектам миграционной политики, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, тем криминалом, который связан с этой миграцией. На эту тему мы все получаем огромное количество обращений: и устных, и письменных, и в социальных сетях", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220218/migratsiya-1773541756.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество, дмитрий медведев, миграция