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Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:12
2022-02-22T15:15
россия
общество
дмитрий медведев
миграция
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет и фиктивных справках.Огромное количество обращений поступает насчет нелегальной миграции и криминала, борьбе с этим нужно уделить особое внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особое внимание нужно уделить таким аспектам миграционной политики, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, тем криминалом, который связан с этой миграцией. На эту тему мы все получаем огромное количество обращений: и устных, и письменных, и в социальных сетях", - сказал Медведев.
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россия, общество, дмитрий медведев, миграция
15:12 22.02.2022 (обновлено: 15:15 22.02.2022)
 
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России

Зампредседателя Совбеза Медведев: в России налажен теневой бизнес в сфере миграции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России налажен теневой бизнес в сфере миграции, речь идет о поддельной регистрации, постановке на учет и фиктивных справках.
"Есть и другие серьезные проблемы. Это касается обширного теневого рынка нелегальных миграционных услуг. Очевидно, что налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, регистрациях по месту проживания. Только за прошлый год почти полмиллиона иностранцев такую поддельную регистрацию оформили. По всей вероятности, это вершина айсберга", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Огромное количество обращений поступает насчет нелегальной миграции и криминала, борьбе с этим нужно уделить особое внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Особое внимание нужно уделить таким аспектам миграционной политики, как борьба с нелегальной миграцией и с теми преступлениями, тем криминалом, который связан с этой миграцией. На эту тему мы все получаем огромное количество обращений: и устных, и письменных, и в социальных сетях", - сказал Медведев.
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18 февраля, 13:00
Вопрос нелегальной миграции требует особого внимания, заявили в Кремле
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
РоссияОбществоДмитрий МедведевМиграция
 
 
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