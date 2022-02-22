Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/mery-1774482239.html
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США - РИА Новости, 23.02.2022
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США
Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:33
2022-02-23T02:46
сша
джозеф "бо" байден
в мире
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755374048_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_fc5dffc4a6e3579854a742e0766fc01a.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Президент США Джозеф Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков."Я очень удивлюсь, если мы не ответим", - сказал политик.По его словам, такие меры России могут быть "адекватными, не обязательно симметричными"."Мы свой потенциал еще не включили всерьез", - отметил Климов.Он подчеркнул, что антироссийские санкции бьют по американской экономике.Политик добавил, что речь Байдена произвела на него "жалкое впечатление". "Если это лидер западного мира, мне жаль западный мир. Стоит пожилой человек, читает то, что написано на суфлере", - сказал Климов.По его словам, заявления Байдена было рассчитано на американских и европейских слушателей. "Треть речи президента США было обращено к американцам с пояснениями, что они почувствуют последствия антироссийских санкций, но (в руководстве США) постараются, чтобы не очень сильно", - отметил он.Кроме того, хотя антироссийская политика и поставила в непростое положение тех, кто считал, что в США и Великобритании частная собственность неприкосновенна, "но и эта ситуация невыгодна американцам, они понимают, что во всем мире на них смотрят", сказал Климов.Что касается темы санкций против суверенного долга РФ, сенатор отметил, что для тех, кто разбирается в ситуации, подобные угрозы не столь существенны.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755374048_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_4f38436931a3beb24fb1d739a85eb5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джозеф "бо" байден, в мире, санкции в отношении россии, россия
23:33 22.02.2022 (обновлено: 02:46 23.02.2022)
 
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США

Сенатор Климов заявил, что Россия может принять адекватные ответные меры на санкции США

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Президент США Джозеф Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
"Я очень удивлюсь, если мы не ответим", - сказал политик.
По его словам, такие меры России могут быть "адекватными, не обязательно симметричными".
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:21
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
"Мы свой потенциал еще не включили всерьез", - отметил Климов.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции бьют по американской экономике.
Политик добавил, что речь Байдена произвела на него "жалкое впечатление". "Если это лидер западного мира, мне жаль западный мир. Стоит пожилой человек, читает то, что написано на суфлере", - сказал Климов.
По его словам, заявления Байдена было рассчитано на американских и европейских слушателей. "Треть речи президента США было обращено к американцам с пояснениями, что они почувствуют последствия антироссийских санкций, но (в руководстве США) постараются, чтобы не очень сильно", - отметил он.
Кроме того, хотя антироссийская политика и поставила в непростое положение тех, кто считал, что в США и Великобритании частная собственность неприкосновенна, "но и эта ситуация невыгодна американцам, они понимают, что во всем мире на них смотрят", сказал Климов.
Что касается темы санкций против суверенного долга РФ, сенатор отметил, что для тех, кто разбирается в ситуации, подобные угрозы не столь существенны.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 16:50
Эксперт ожидает "декоративных" санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
СШАДжозеф "Бо" БайденВ миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала