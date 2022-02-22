https://ria.ru/20220222/mery-1774482239.html
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США - РИА Новости, 23.02.2022
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США
Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:33
2022-02-22T23:33
2022-02-23T02:46
сша
джозеф "бо" байден
в мире
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Президент США Джозеф Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков."Я очень удивлюсь, если мы не ответим", - сказал политик.По его словам, такие меры России могут быть "адекватными, не обязательно симметричными"."Мы свой потенциал еще не включили всерьез", - отметил Климов.Он подчеркнул, что антироссийские санкции бьют по американской экономике.Политик добавил, что речь Байдена произвела на него "жалкое впечатление". "Если это лидер западного мира, мне жаль западный мир. Стоит пожилой человек, читает то, что написано на суфлере", - сказал Климов.По его словам, заявления Байдена было рассчитано на американских и европейских слушателей. "Треть речи президента США было обращено к американцам с пояснениями, что они почувствуют последствия антироссийских санкций, но (в руководстве США) постараются, чтобы не очень сильно", - отметил он.Кроме того, хотя антироссийская политика и поставила в непростое положение тех, кто считал, что в США и Великобритании частная собственность неприкосновенна, "но и эта ситуация невыгодна американцам, они понимают, что во всем мире на них смотрят", сказал Климов.Что касается темы санкций против суверенного долга РФ, сенатор отметил, что для тех, кто разбирается в ситуации, подобные угрозы не столь существенны.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774394271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джозеф "бо" байден, в мире, санкции в отношении россии, россия
23:33 22.02.2022 (обновлено: 02:46 23.02.2022)
Сенатор допустил введение ответных мер на санкции США
Сенатор Климов заявил, что Россия может принять адекватные ответные меры на санкции США
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может принять ответные меры на санкции США, адекватные, не обязательно симметричные, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Президент США Джозеф Байден
сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
"Я очень удивлюсь, если мы не ответим", - сказал политик.
По его словам, такие меры России
могут быть "адекватными, не обязательно симметричными".
"Мы свой потенциал еще не включили всерьез", - отметил Климов.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции бьют по американской экономике.
Политик добавил, что речь Байдена произвела на него "жалкое впечатление". "Если это лидер западного мира, мне жаль западный мир. Стоит пожилой человек, читает то, что написано на суфлере", - сказал Климов.
По его словам, заявления Байдена было рассчитано на американских и европейских слушателей. "Треть речи президента США было обращено к американцам с пояснениями, что они почувствуют последствия антироссийских санкций, но (в руководстве США) постараются, чтобы не очень сильно", - отметил он.
Кроме того, хотя антироссийская политика и поставила в непростое положение тех, кто считал, что в США и Великобритании
частная собственность неприкосновенна, "но и эта ситуация невыгодна американцам, они понимают, что во всем мире на них смотрят", сказал Климов.
Что касается темы санкций против суверенного долга РФ, сенатор отметил, что для тех, кто разбирается в ситуации, подобные угрозы не столь существенны.