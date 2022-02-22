01:13 22.02.2022 (обновлено: 06:46 22.02.2022)
Блинкен: США примут "надлежащие меры" после признания Россией ДНР и ЛНР
Блинкен: США с партнерами примут "надлежащие меры" после признания Россией ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что признание Россией ДНР и ЛНР влечет необходимость стремительного и твердого ответа, Соединенные Штаты в координации с партнерами примут "надлежащие меры" в ответ на это признание.
"Признание Кремлем так называемых Донецкой и Луганской народных республик в качестве "независимых" требует стремительного и твердого ответа, мы предпримем надлежащие меры в координации с партнерами", - написал Блинкен.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
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Опубликовано: Никита Стома