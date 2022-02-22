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Блинкен: США примут "надлежащие меры" после признания Россией ДНР и ЛНР

Блинкен: США примут "надлежащие меры" после признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Блинкен: США примут "надлежащие меры" после признания Россией ДНР и ЛНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что признание Россией ДНР и ЛНР влечет необходимость стремительного и твердого ответа, Соединенные Штаты в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:13

2022-02-22T01:13

2022-02-22T06:46

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денис пушилин

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что признание Россией ДНР и ЛНР влечет необходимость стремительного и твердого ответа, Соединенные Штаты в координации с партнерами примут "надлежащие меры" в ответ на это признание.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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