https://ria.ru/20220222/medvedev-1774365813.html
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов
Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:31
2022-02-22T15:31
2022-02-22T15:31
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенников, как фиктивные браки, установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев для получения гражданства", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774359850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов
Медведев заявил, что пробелы в законодательстве не позволяют бороться с фиктивными браками