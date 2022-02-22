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Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов
Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:31
2022-02-22T15:31
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенников, как фиктивные браки, установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев для получения гражданства", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
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общество, дмитрий медведев
15:31 22.02.2022
 
Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов

Медведев заявил, что пробелы в законодательстве не позволяют бороться с фиктивными браками

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенников, как фиктивные браки, установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев для получения гражданства", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:12
Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ОбществоДмитрий Медведев
 
 
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