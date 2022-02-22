https://ria.ru/20220222/medvedev-1774365813.html

Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов

Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов - РИА Новости, 22.02.2022

Медведев заявил о трудностях в борьбе с фиктивными браками среди мигрантов

Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:31

2022-02-22T15:31

2022-02-22T15:31

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробелы в российском законодательстве пока не позволяют бороться с фиктивными браками, заключаемыми мигрантами, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенников, как фиктивные браки, установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев для получения гражданства", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774359850.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, дмитрий медведев