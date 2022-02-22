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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/matvienko-1774365483.html
Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко
Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2022
Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко
Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:30
2022-02-22T15:48
общество
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать, у нас есть возможности и ресурсы чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - сказала она журналистам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774343907.html
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россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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общество, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:30 22.02.2022 (обновлено: 15:48 22.02.2022)
 
Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Россия сможет обеспечить стабильное развитие

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать, у нас есть возможности и ресурсы чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - сказала она журналистам.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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