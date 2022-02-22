https://ria.ru/20220222/matvienko-1774365483.html

Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко

Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2022

Россия готова к новым санкциям, заявила Матвиенко

Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:30

2022-02-22T15:30

2022-02-22T15:48

общество

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать, у нас есть возможности и ресурсы чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - сказала она журналистам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774343907.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774367369.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии