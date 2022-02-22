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На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса

На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса - РИА Новости, 22.02.2022

На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса

Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружили в куче мусора на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:56

2022-02-22T04:56

2022-02-22T12:50

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружили в куче мусора на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.Оценщик-аукционист Женнифер Премпье-Роллан рассказала, что нашла картину в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества во время оформления опекунства. По ее словам, речь идет о женском портрете. Он находился в картонной коробке, которая лежала под кучей мусора. На рисунке есть подпись Матисса.Сейчас полотно проходит искусствоведческую экспертизу.Это уже второе произведение Матисса, обнаруженное в регионе оценщицей за последние полтора года. Ранее в ее руки попал эскиз к знаменитому портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Местонахождение этой работы было неизвестно с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса).В конце мая 2021 года этот эскиз продали на аукционе за 220 тысяч евро.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, анри матисс, франция, музеи