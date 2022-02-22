https://ria.ru/20220222/matiss-1774169177.html
На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса
На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса - РИА Новости, 22.02.2022
На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса
Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружили в куче мусора на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:56
2022-02-22T04:56
2022-02-22T12:50
культура
новости культуры
анри матисс
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружили в куче мусора на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.Оценщик-аукционист Женнифер Премпье-Роллан рассказала, что нашла картину в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества во время оформления опекунства. По ее словам, речь идет о женском портрете. Он находился в картонной коробке, которая лежала под кучей мусора. На рисунке есть подпись Матисса.Сейчас полотно проходит искусствоведческую экспертизу.Это уже второе произведение Матисса, обнаруженное в регионе оценщицей за последние полтора года. Ранее в ее руки попал эскиз к знаменитому портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Местонахождение этой работы было неизвестно с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса).В конце мая 2021 года этот эскиз продали на аукционе за 220 тысяч евро.
https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, анри матисс, франция, музеи
04:56 22.02.2022 (обновлено: 12:50 22.02.2022)
На юге Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса
Второй за полтора года неизвестный рисунок Матисса обнаружили во Франции
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружили в куче мусора на юго-востоке Франции, сообщает
телеканал BFMTV.
Оценщик-аукционист Женнифер Премпье-Роллан рассказала, что нашла картину в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества во время оформления опекунства. По ее словам, речь идет о женском портрете. Он находился в картонной коробке, которая лежала под кучей мусора. На рисунке есть подпись Матисса.
Сейчас полотно проходит искусствоведческую экспертизу.
Это уже второе произведение Матисса, обнаруженное в регионе оценщицей за последние полтора года. Ранее в ее руки попал эскиз к знаменитому портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Местонахождение этой работы было неизвестно с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса).
В конце мая 2021 года этот эскиз продали на аукционе за 220 тысяч евро.
Опубликовано: Татьяна Иткина