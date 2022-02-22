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Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ
Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
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джордж мартин
the hollywood reporter
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристом будущего проекта назначили Пола Корнелла, известного своими работами в таких телевизионных шоу, как "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисунки создаст Майк Хоторн. Художник ранее работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" ("Hysteria") и другими. Роман-антология "Дикие карты" был впервые опубликован в 1987 году. Джордж Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, которые смогли перебороть загадочный инопланетный вирус. Ожидается, что первый выпуск комикса будет представлен 1 июня.В The Hollywood Reporter также отмечают, что ранее стало известно, что сервис Peacock разрабатывает сериал по "Диким картам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, джордж мартин, the hollywood reporter
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ
Marvel запускает серию комиксов по мотивам аналогии Джорджа Мартина "Дикие карты"
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает
The Hollywood Reporter.
"Мои поклонники, возможно, уже знают, что вселенная "Диких карт" занимает особое место в моем сердце, — приводят слова Мартина в издании. — Поэтому я рад объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается рассказать эту историю с самого начала и представить ее в виде комикса. Я очень счастлив".
Сценаристом будущего проекта назначили Пола Корнелла, известного своими работами в таких телевизионных шоу, как "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисунки создаст Майк Хоторн. Художник ранее работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" ("Hysteria") и другими.
Роман-антология "Дикие карты" был впервые опубликован в 1987 году.
Джордж Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, которые смогли перебороть загадочный инопланетный вирус.
Ожидается, что первый выпуск комикса будет представлен
1 июня.
В The Hollywood Reporter также отмечают, что ранее стало известно, что сервис Peacock разрабатывает сериал по "Диким картам".