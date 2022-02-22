https://ria.ru/20220222/martin-1774014198.html

Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ

Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ

Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:55

2022-02-22T04:55

2022-02-22T04:55

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marvel comics

джордж мартин

the hollywood reporter

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристом будущего проекта назначили Пола Корнелла, известного своими работами в таких телевизионных шоу, как "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисунки создаст Майк Хоторн. Художник ранее работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" ("Hysteria") и другими. Роман-антология "Дикие карты" был впервые опубликован в 1987 году. Джордж Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, которые смогли перебороть загадочный инопланетный вирус. Ожидается, что первый выпуск комикса будет представлен 1 июня.В The Hollywood Reporter также отмечают, что ранее стало известно, что сервис Peacock разрабатывает сериал по "Диким картам".

https://ria.ru/20211202/bekmambetov-1761766582.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, джордж мартин, the hollywood reporter