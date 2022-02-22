Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/martin-1774014198.html
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ
Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
marvel comics
джордж мартин
the hollywood reporter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_ae29698d44245040a4e0bdad2403dc34.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристом будущего проекта назначили Пола Корнелла, известного своими работами в таких телевизионных шоу, как "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисунки создаст Майк Хоторн. Художник ранее работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" ("Hysteria") и другими. Роман-антология "Дикие карты" был впервые опубликован в 1987 году. Джордж Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, которые смогли перебороть загадочный инопланетный вирус. Ожидается, что первый выпуск комикса будет представлен 1 июня.В The Hollywood Reporter также отмечают, что ранее стало известно, что сервис Peacock разрабатывает сериал по "Диким картам".
https://ria.ru/20211202/bekmambetov-1761766582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152652/62/1526526267_0:0:2674:2005_1920x0_80_0_0_ddd493b9ec0935a1220e66c7dad9a1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, джордж мартин, the hollywood reporter
04:55 22.02.2022
 
Marvel создаст комикс по мотивам рассказов Джорджа Мартина, пишут СМИ

Marvel запускает серию комиксов по мотивам аналогии Джорджа Мартина "Дикие карты"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Мартин
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Компания Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" ("Wild Cards"), сообщает The Hollywood Reporter.

"Мои поклонники, возможно, уже знают, что вселенная "Диких карт" занимает особое место в моем сердце, — приводят слова Мартина в издании. — Поэтому я рад объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается рассказать эту историю с самого начала и представить ее в виде комикса. Я очень счастлив".

Сценаристом будущего проекта назначили Пола Корнелла, известного своими работами в таких телевизионных шоу, как "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисунки создаст Майк Хоторн. Художник ранее работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" ("Hysteria") и другими.
Роман-антология "Дикие карты" был впервые опубликован в 1987 году.
Джордж Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, которые смогли перебороть загадочный инопланетный вирус.
Ожидается, что первый выпуск комикса будет представлен 1 июня.
В The Hollywood Reporter также отмечают, что ранее стало известно, что сервис Peacock разрабатывает сериал по "Диким картам".
Режиссер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 12:18Культура
Тимур Бекмамбетов создает новую киновселенную по комиксам Стэна Ли
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыMarvel ComicsДжордж МартинThe Hollywood Reporter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала