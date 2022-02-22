https://ria.ru/20220222/malakhov-1774258241.html
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу - РИА Новости, 22.02.2022
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу
Андрей Малахов запускает новое ток-шоу, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". Передача называется "Малахов". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:28
2022-02-22T10:28
2022-02-22T10:28
шоубиз
знаменитости
андрей малахов
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Малахов запускает новое ток-шоу, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". Передача называется "Малахов".Отличие программы от многих других ток-шоу — колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь. "В своем новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека", — рассказывают о передаче в пресс-релизе. Премьера шоу состоится на телеканале "Россия" 28 февраля в 17:30. С августа 2017 года Малахов ведет программу "Прямой эфир". Ранее он работал на Первом канале в ток-шоу "Пусть говорят".
https://ria.ru/20220111/malakhov-1767178562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, андрей малахов, россия-1 (телеканал)
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу "Малахов" с колл-центром в прямом эфире
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Малахов запускает новое ток-шоу, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". Передача называется "Малахов".
"Малахов – не просто фамилия, а настоящий телевизионный бренд, который формировался на протяжении многих лет. Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, телезрители со всего мира пишут Андрею о своих проблемах и невзгодах, а злостные мошенники боятся его расследований и разоблачений", — говорится в пресс-релизе.
Отличие программы от многих других ток-шоу — колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь.
"В своем новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека", — рассказывают о передаче в пресс-релизе.
Премьера шоу состоится на телеканале "Россия" 28 февраля в 17:30.
С августа 2017 года Малахов ведет программу "Прямой эфир". Ранее он работал на Первом канале в ток-шоу "Пусть говорят".
Опубликовано: Елена Громова