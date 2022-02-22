https://ria.ru/20220222/malakhov-1774258241.html

Андрей Малахов стал ведущим нового шоу

Андрей Малахов стал ведущим нового шоу - РИА Новости, 22.02.2022

Андрей Малахов стал ведущим нового шоу

Андрей Малахов запускает новое ток-шоу, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". Передача называется "Малахов". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:28

2022-02-22T10:28

2022-02-22T10:28

шоубиз

знаменитости

андрей малахов

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Малахов запускает новое ток-шоу, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". Передача называется "Малахов".Отличие программы от многих других ток-шоу — колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь. "В своем новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека", — рассказывают о передаче в пресс-релизе. Премьера шоу состоится на телеканале "Россия" 28 февраля в 17:30. С августа 2017 года Малахов ведет программу "Прямой эфир". Ранее он работал на Первом канале в ток-шоу "Пусть говорят".

https://ria.ru/20220111/malakhov-1767178562.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, андрей малахов, россия-1 (телеканал)