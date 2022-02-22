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Шоубиз
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Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни
Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни - РИА Новости, 22.02.2022
Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни
МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как ее предали близкие, когда она находилась в коме. Подробности она раскрыла в беседе с журналистом Пятого канала. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:54
2022-02-22T10:54
шоубиз
макsим (марина абросимова)
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как ее предали близкие, когда она находилась в коме. Подробности она раскрыла в беседе с журналистом Пятого канала. В окружении звезды были те, кого больше волновало ее имущество, а не здоровье. "Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15 — 20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90 процентов контактов, когда пришла в себя", — говорит исполнительница.Певицу госпитализировали летом 2021 года с подозрением на коронавирус. Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на COVID-19 у нее был отрицательным. Несколько недель исполнительница была в медикаментозной коме в тяжелом состоянии. В середине сентября вышло ее первое большое интервью после выписки из больницы.
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макsим (марина абросимова), знаменитости
10:54 22.02.2022
 
Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни

МакSим рассказала о предательстве близких и переоформлении документов во время ее болезни

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица МакSим на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица МакSим на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как ее предали близкие, когда она находилась в коме. Подробности она раскрыла в беседе с журналистом Пятого канала.
В окружении звезды были те, кого больше волновало ее имущество, а не здоровье.
"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15 — 20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90 процентов контактов, когда пришла в себя", — говорит исполнительница.
Певицу госпитализировали летом 2021 года с подозрением на коронавирус. Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на COVID-19 у нее был отрицательным. Несколько недель исполнительница была в медикаментозной коме в тяжелом состоянии. В середине сентября вышло ее первое большое интервью после выписки из больницы.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 10:39Шоубиз
МакSим отсудила старшую дочь у ее отца
Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Знаменитости
 
 
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