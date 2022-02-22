https://ria.ru/20220222/maksim-1774264738.html

Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни

Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни - РИА Новости, 22.02.2022

Подделывали подписи: близкие МакSим предали ее во время болезни

МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как ее предали близкие, когда она находилась в коме. Подробности она раскрыла в беседе с журналистом Пятого канала. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:54

2022-02-22T10:54

2022-02-22T10:54

шоубиз

макsим (марина абросимова)

знаменитости

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как ее предали близкие, когда она находилась в коме. Подробности она раскрыла в беседе с журналистом Пятого канала. В окружении звезды были те, кого больше волновало ее имущество, а не здоровье. "Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15 — 20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90 процентов контактов, когда пришла в себя", — говорит исполнительница.Певицу госпитализировали летом 2021 года с подозрением на коронавирус. Она находилась на искусственной вентиляции легких с 19 июня, при этом тест на COVID-19 у нее был отрицательным. Несколько недель исполнительница была в медикаментозной коме в тяжелом состоянии. В середине сентября вышло ее первое большое интервью после выписки из больницы.

https://ria.ru/20220124/maksim-1769207681.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

макsим (марина абросимова), знаменитости