https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774413637.html
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится - РИА Новости, 22.02.2022
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:53
2022-02-22T17:53
2022-02-22T19:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится."Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится", — приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.Лукашенко заявил, что политикам "надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов". "Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — продолжил он.
https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
17:53 22.02.2022 (обновлено: 19:18 22.02.2022)
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Президент Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится
МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится.
"Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь
у вас не получится", — приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь
. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.
Лукашенко заявил, что политикам "надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов". "Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — продолжил он.
Опубликовано: Дарья Буймова