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https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774413637.html
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится - РИА Новости, 22.02.2022
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:53
2022-02-22T19:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится."Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится", — приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.Лукашенко заявил, что политикам "надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов". "Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — продолжил он.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
17:53 22.02.2022 (обновлено: 19:18 22.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится

Президент Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ. Архивное фото
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МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится.
"Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится", — приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.
Лукашенко заявил, что политикам "надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов". "Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — продолжил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:35
Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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