https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774413637.html

Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится

Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится - РИА Новости, 22.02.2022

Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:53

2022-02-22T17:53

2022-02-22T19:18

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет предателем России, расстрелять русских в спину через Белоруссию не получится."Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится", — приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.Лукашенко заявил, что политикам "надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов". "Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — продолжил он.

https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406486.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко