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Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией
Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:35
2022-02-22T17:48
в мире
белоруссия
россия
донбасс
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией."Надо будет - проведем новые, кто бы и как бы ни рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.Он отметил, что только за последние полгода вооруженными силами Белоруссии и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", они показали высокую слаженность армий братских государств.В воскресенье минобороны Белоруссии заявило, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/ucheniya-1773926023.html
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в мире, белоруссия, россия, донбасс, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко
17:35 22.02.2022 (обновлено: 17:48 22.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией

Президент Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые военные учения с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией.
"Надо будет - проведем новые, кто бы и как бы ни рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 16:12В мире
Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за обострения в Донбассе
Он отметил, что только за последние полгода вооруженными силами Белоруссии и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", они показали высокую слаженность армий братских государств.
"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - подчеркнул белорусский президент.
В воскресенье минобороны Белоруссии заявило, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 05:36
Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреБелоруссияРоссияДонбассМинистерство обороны БелоруссииАлександр Лукашенко
 
 
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