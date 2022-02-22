https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406486.html

Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией

Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:35

2022-02-22T17:35

2022-02-22T17:48

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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией."Надо будет - проведем новые, кто бы и как бы ни рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.Он отметил, что только за последние полгода вооруженными силами Белоруссии и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", они показали высокую слаженность армий братских государств.В воскресенье минобороны Белоруссии заявило, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/ucheniya-1773926023.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, донбасс, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко