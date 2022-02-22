17:35 22.02.2022 (обновлено: 17:48 22.02.2022)
Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые учения с Россией
Президент Лукашенко заявил, что при необходимости проведет новые военные учения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости республика проведет новые военные учения с Россией.
"Надо будет - проведем новые, кто бы и как бы ни рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.
Он отметил, что только за последние полгода вооруженными силами Белоруссии и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", они показали высокую слаженность армий братских государств.
"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - подчеркнул белорусский президент.
В воскресенье минобороны Белоруссии заявило, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Опубликовано: Дарья Буймова