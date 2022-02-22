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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/lugansk-1774386822.html
ОНФ откроет представительства движения в Луганске
ОНФ откроет представительства движения в Луганске - РИА Новости, 22.02.2022
ОНФ откроет представительства движения в Луганске
В ЛНР может оставаться до 4 тысяч нуждающихся инвалидов, активисты ОНФ выехали в Луганск для оказания им помощи, рассказали в пресс-службе Общероссийского... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:28
2022-02-22T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
михаил кузнецов (экс-губернатор)
денис пушилин
донецкая народная республика
луганск
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В ЛНР может оставаться до 4 тысяч нуждающихся инвалидов, активисты ОНФ выехали в Луганск для оказания им помощи, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В рамках акции #МыВместе команда Народного фронта 22 февраля выехала в Луганск для организации конкретной помощи людям. Открыть представительства Движения было решено немедленно после опубликования исторического решения лидера Народного фронта, президента Российской Федерации Владимира Путина о признании республик Донбасса", - говорится в сообщении.Как заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, на первом этапе активисты сконцентрируются на оказании жителям гуманитарной помощи.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/lnr-1774305411.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, михаил кузнецов (экс-губернатор), денис пушилин, донецкая народная республика, луганск, россия, признание днр и лнр в россии
16:28 22.02.2022
 
ОНФ откроет представительства движения в Луганске

ОНФ направилась в Луганск для оказания помощи оставшимся там жителям

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В ЛНР может оставаться до 4 тысяч нуждающихся инвалидов, активисты ОНФ выехали в Луганск для оказания им помощи, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"В рамках акции #МыВместе команда Народного фронта 22 февраля выехала в Луганск для организации конкретной помощи людям. Открыть представительства Движения было решено немедленно после опубликования исторического решения лидера Народного фронта, президента Российской Федерации Владимира Путина о признании республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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В ЛНР призвали Киев уйти с территории Луганской области
Как заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, на первом этапе активисты сконцентрируются на оказании жителям гуманитарной помощи.
"Направляем в республику продуктовые наборы, которые будут переданы через местные власти пожилым людям, которым сейчас требуется поддержка. Затем соберем списки оставшихся в республике инвалидов, остро нуждающимся в уходе из-за того, что большая часть соцработников сейчас в России вместе с вынужденными переселенцами и будем подключаться к работе с ними. Таких людей может быть, по предварительной оценке, до 4 тысяч", – заявил Кузнецов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Луганский аэропорт - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске слышна артиллерийская канонада
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганскРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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