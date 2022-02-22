https://ria.ru/20220222/lugansk-1774386822.html

ОНФ откроет представительства движения в Луганске

ОНФ откроет представительства движения в Луганске - РИА Новости, 22.02.2022

ОНФ откроет представительства движения в Луганске

В ЛНР может оставаться до 4 тысяч нуждающихся инвалидов, активисты ОНФ выехали в Луганск для оказания им помощи, рассказали в пресс-службе Общероссийского... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:28

2022-02-22T16:28

2022-02-22T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

михаил кузнецов (экс-губернатор)

денис пушилин

донецкая народная республика

луганск

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В ЛНР может оставаться до 4 тысяч нуждающихся инвалидов, активисты ОНФ выехали в Луганск для оказания им помощи, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В рамках акции #МыВместе команда Народного фронта 22 февраля выехала в Луганск для организации конкретной помощи людям. Открыть представительства Движения было решено немедленно после опубликования исторического решения лидера Народного фронта, президента Российской Федерации Владимира Путина о признании республик Донбасса", - говорится в сообщении.Как заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, на первом этапе активисты сконцентрируются на оказании жителям гуманитарной помощи.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/lnr-1774305411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, михаил кузнецов (экс-губернатор), денис пушилин, донецкая народная республика, луганск, россия, признание днр и лнр в россии