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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/lugansk-1774354965.html
В окрестностях Луганска прогремели взрывы
В окрестностях Луганска прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2022
В окрестностях Луганска прогремели взрывы
Громкие взрывы артиллерийских снарядов опять слышны в окрестностях Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:55
2022-02-22T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Громкие взрывы артиллерийских снарядов опять слышны в окрестностях Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.При этом как раз в эти минуты должна начаться открытая сессия Народного Совета ЛНР, на которой будут обсуждаться принятые накануне решения.Утром в 11 часов состоялась сессия Народного Совета, на котором депутаты ратифицировали соглашения с Россией, после неё также была слышна артиллерийская канонада.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:55 22.02.2022 (обновлено: 15:11 22.02.2022)
 
В окрестностях Луганска прогремели взрывы

В окрестностях Луганска прогремели взрывы артиллерийских снарядов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Громкие взрывы артиллерийских снарядов опять слышны в окрестностях Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
При этом как раз в эти минуты должна начаться открытая сессия Народного Совета ЛНР, на которой будут обсуждаться принятые накануне решения.
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Три человека погибли из-за взрыва на трассе Донецк — Горловка
Утром в 11 часов состоялась сессия Народного Совета, на котором депутаты ратифицировали соглашения с Россией, после неё также была слышна артиллерийская канонада.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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