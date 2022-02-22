14:55 22.02.2022 (обновлено: 15:11 22.02.2022)
В окрестностях Луганска прогремели взрывы
В окрестностях Луганска прогремели взрывы артиллерийских снарядов
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Громкие взрывы артиллерийских снарядов опять слышны в окрестностях Луганска, передаёт корреспондент РИА Новости.
При этом как раз в эти минуты должна начаться открытая сессия Народного Совета ЛНР, на которой будут обсуждаться принятые накануне решения.
Утром в 11 часов состоялась сессия Народного Совета, на котором депутаты ратифицировали соглашения с Россией, после неё также была слышна артиллерийская канонада.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова