https://ria.ru/20220222/loengrin-1774443275.html
Урин рассказал о подготовке к премьере оперы "Лоэнгрин"
Урин рассказал о подготовке к премьере оперы "Лоэнгрин" - РИА Новости, 22.02.2022
Урин рассказал о подготовке к премьере оперы "Лоэнгрин"
Гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал совместную с "Метрополитен-опера" премьеру "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера важным событием. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:41
2022-02-22T19:41
2022-02-22T19:41
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал совместную с "Метрополитен-опера" премьеру "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера важным событием.Он также добавил, что ему очень приятно, что на премьеру в Большой театр прибыл гендиректор "Метрополитен опера" Питер Гельб. Он, в свою очередь, сказал, что "Лоэнгрин" – важнейший совместный проект.Дирижер-постановщик Эван Роджистер, режиссер-постановщик Франсуа Жирар, сценограф Тим Йип. В премьерном показе заглавные партии исполнят: Гюнтер Гройссбек, Сергей Скороходов, Анна Нечаева, Хатуна Микаберидзе и Мартин Гантнер.Первое исполнение оперы запланировано на 24 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, опера, большой театр, владимир урин, метрополитен-опера
Урин рассказал о подготовке к премьере оперы "Лоэнгрин"
Владимир Урин назвал совместную с "Метрополитен-опера" премьеру "Лоэнгрин" важным событием
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал совместную с "Метрополитен-опера" премьеру "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера важным событием.
"Для нас премьера опера "Лоэнгрин" Вагнера – очень важное событие. Это наша вторая совместная работа с "Метрополитен-опера", и хочу отметить, что здесь для нас главное не экономическое, а именно творческое сотрудничество", - сказал Урин перед генеральной репетицией.
Он также добавил, что ему очень приятно, что на премьеру в Большой театр прибыл гендиректор "Метрополитен опера" Питер Гельб. Он, в свою очередь, сказал, что "Лоэнгрин" – важнейший совместный проект.
"Мне доставляет большое удовольствие от важного совместного проекта "Метрополитен опера" и Большого театра. Мне кажется, что особенно в наше время очень важна творческая дружба двух театров Америки и России", - сказал Гельб.
Дирижер-постановщик Эван Роджистер, режиссер-постановщик Франсуа Жирар, сценограф Тим Йип. В премьерном показе заглавные партии исполнят: Гюнтер Гройссбек, Сергей Скороходов, Анна Нечаева, Хатуна Микаберидзе и Мартин Гантнер.
Первое исполнение оперы запланировано на 24 февраля.
Опубликовано: Татьяна Иткина