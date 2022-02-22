Урин рассказал о подготовке к премьере оперы "Лоэнгрин"

"Для нас премьера опера "Лоэнгрин" Вагнера – очень важное событие. Это наша вторая совместная работа с "Метрополитен-опера", и хочу отметить, что здесь для нас главное не экономическое, а именно творческое сотрудничество", - сказал Урин перед генеральной репетицией.