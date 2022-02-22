Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/lnr-1774282167.html
Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска
Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска - РИА Новости, 22.02.2022
Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска
Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:38
2022-02-22T15:00
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
денис пушилин
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774186292_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_0009048ece9a0175c5f6d777834964cf.jpg
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска."В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, может быть принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", - сказал Хорошилов журналистам.Во вторник состоялось заседание парламента ЛНР, в ходе которого депутаты одобрили ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774285981.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774186292_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0916f880908cf3355b0be6af7a2cea3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганская область, денис пушилин, владимир путин, украина
11:38 22.02.2022 (обновлено: 15:00 22.02.2022)
 
Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска

Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска.
"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, может быть принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", - сказал Хорошилов журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Во вторник состоялось заседание парламента ЛНР, в ходе которого депутаты одобрили ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"
Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьДенис ПушилинВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала