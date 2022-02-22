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Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска

Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска - РИА Новости, 22.02.2022

Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска

Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:38

2022-02-22T11:38

2022-02-22T15:00

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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луганская область

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обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска."В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, может быть принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", - сказал Хорошилов журналистам.Во вторник состоялось заседание парламента ЛНР, в ходе которого депутаты одобрили ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации на Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганская область, денис пушилин, владимир путин, украина