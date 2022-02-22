11:38 22.02.2022 (обновлено: 15:00 22.02.2022)
Вице-спикер парламента ЛНР считает, что Киев должен отвести войска
Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов считает, что Киев должен отвести войска.
"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, может быть принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", - сказал Хорошилов журналистам.
Во вторник состоялось заседание парламента ЛНР, в ходе которого депутаты одобрили ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева