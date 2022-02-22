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ВСУ три раза нарушили режим тишины за час, заявили в ЛНР

ВСУ три раза нарушили режим тишины за час, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ три раза нарушили режим тишины за час, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за час нарушили режим прекращения огня в ЛНР, используя в том числе запрещенные минскими соглашениями снаряды, сообщило... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:29

2022-02-22T11:29

2022-02-22T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

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сцкк

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луганская народная республика

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денис пушилин

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза за час нарушили режим прекращения огня в ЛНР, используя в том числе запрещенные минскими соглашениями снаряды, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 09.35 н.п. Новозвановка – Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (12 снарядов); в 10.18 н.п. Новозвановка – Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (12 снарядов); в 10.30 н.п. Счастье – Веселая Гора: артиллерийское орудие 122 мм (10 снарядов)", - сообщается в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, владимир путин