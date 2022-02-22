В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
В ЛНР во вторник зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сообщило представительство.
В частности в 4.00 со стороны села Новотошковское было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра по посёлку Донецкий. В 06.50 со стороны села Крымское по этому же посёлку было выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.
Также между 7 и 8 утра было выпущено в общей сложности 37 мин по посёлкам Золотое, Сокольники, Нижнее Лозовое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева