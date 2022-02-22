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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/lnr-1774243872.html
В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:00
2022-02-22T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
денис пушилин
владимир путин
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.​"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сообщило представительство.В частности в 4.00 со стороны села Новотошковское было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра по посёлку Донецкий. В 06.50 со стороны села Крымское по этому же посёлку было выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.Также между 7 и 8 утра было выпущено в общей сложности 37 мин по посёлкам Золотое, Сокольники, Нижнее Лозовое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774241995.html
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774237799.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, владимир путин
09:00 22.02.2022
 
В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР во вторник зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
​"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сообщило представительство.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Славяносербска ранен при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
В частности в 4.00 со стороны села Новотошковское было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра по посёлку Донецкий. В 06.50 со стороны села Крымское по этому же посёлку было выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.
Также между 7 и 8 утра было выпущено в общей сложности 37 мин по посёлкам Золотое, Сокольники, Нижнее Лозовое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:54
Эксперт: признание ДНР и ЛНР позволит избежать тотальной войны
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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