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В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:00

2022-02-22T09:00

2022-02-22T09:00

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Утром во вторник в ЛНР зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.​"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сообщило представительство.В частности в 4.00 со стороны села Новотошковское было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра по посёлку Донецкий. В 06.50 со стороны села Крымское по этому же посёлку было выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.Также между 7 и 8 утра было выпущено в общей сложности 37 мин по посёлкам Золотое, Сокольники, Нижнее Лозовое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, владимир путин