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В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб

В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:17

2022-02-22T00:17

2022-02-22T00:17

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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает прогремевший в центре Луганска взрыв автомобиля как теракт украинских спецслужб против деятельности организации.Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель."Сработало неустановленное взрывное устройство… Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения", - заявил журналистам представитель организации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, луганск, луганская народная республика, донбасс