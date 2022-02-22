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В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:17
2022-02-22T00:17
2022-02-22T00:17
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает прогремевший в центре Луганска взрыв автомобиля как теракт украинских спецслужб против деятельности организации.Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель."Сработало неустановленное взрывное устройство… Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения", - заявил журналистам представитель организации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, донбасс
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает прогремевший в центре Луганска взрыв автомобиля как теракт украинских спецслужб против деятельности организации.
Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель.
"Сработало неустановленное взрывное устройство… Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения", - заявил журналистам представитель организации.