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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:17
2022-02-22T00:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает прогремевший в центре Луганска взрыв автомобиля как теракт украинских спецслужб против деятельности организации.Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель."Сработало неустановленное взрывное устройство… Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения", - заявил журналистам представитель организации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ангелина Орехова
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в мире, луганск, луганская народная республика, донбасс
00:17 22.02.2022
 
В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб

В ЛНР назвали взрыв автомобиля в Луганске терактом украинских спецслужб

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) расценивает прогремевший в центре Луганска взрыв автомобиля как теракт украинских спецслужб против деятельности организации.
Ранее представитель Народной милиции в ЛНР Иван Филипоненко заявил, что взрыв в Луганске был покушением на руководителя представительства ЛНР в СЦКК, пострадали руководитель представительства и водитель.
"Сработало неустановленное взрывное устройство… Расцениваем это ЧП как теракт украинских спецслужб, направленный на прекращение деятельности представительства ЛНР в СЦКК, который осуществляет фиксацию преступлений украинской стороны на линии соприкосновения", - заявил журналистам представитель организации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:24
Киев наносит массированные удары по жилым кварталам в ДНР
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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