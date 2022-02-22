https://ria.ru/20220222/lekarstva-1774212630.html

Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства

Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства - РИА Новости, 22.02.2022

Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства

Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:15

2022-02-22T03:15

2022-02-22T03:15

общество

россия

ссср

здоровье

мария петровская

рудн

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.Список предоставляемых бесплатно лекарств утверждается правительством и регулярно меняется.Данная льгота положена ряду категорий населения, в частности, инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. В некоторых регионах она распространяется на многодетных, семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами и лиц с тяжелыми заболеваниями. Бесплатно можно получить не только лекарства, но и товары медицинского назначения и специальное питание.Для получения этих льгот нужно получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в аптеки, список которых предоставит врач. Аптека обязана обеспечить его получение или предоставить альтернативу по новому рецепту, пояснила Петровская.

https://ria.ru/20220212/lekarstva-1772395688.html

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Никита Брыкин

общество, россия, ссср, здоровье, мария петровская, рудн