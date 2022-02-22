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Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства
Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства - РИА Новости, 22.02.2022
Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства
Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:15
2022-02-22T03:15
общество
россия
ссср
здоровье
мария петровская
рудн
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.Список предоставляемых бесплатно лекарств утверждается правительством и регулярно меняется.Данная льгота положена ряду категорий населения, в частности, инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. В некоторых регионах она распространяется на многодетных, семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами и лиц с тяжелыми заболеваниями. Бесплатно можно получить не только лекарства, но и товары медицинского назначения и специальное питание.Для получения этих льгот нужно получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в аптеки, список которых предоставит врач. Аптека обязана обеспечить его получение или предоставить альтернативу по новому рецепту, пояснила Петровская.
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общество, россия, ссср, здоровье, мария петровская, рудн
03:15 22.02.2022
 
Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства

Аналитик Петровская: бесплатные лекарства положены инвалидам, ветеранам, героям РФ и СССР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.
Список предоставляемых бесплатно лекарств утверждается правительством и регулярно меняется.
"Лекарствами из утвержденного перечня могут воспользоваться все, кто перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Они получают все лекарства из перечня бесплатно, но только в том объеме, который нужен для поддержания их состояния здоровья", — подчеркнула Петровская.
Данная льгота положена ряду категорий населения, в частности, инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. В некоторых регионах она распространяется на многодетных, семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами и лиц с тяжелыми заболеваниями. Бесплатно можно получить не только лекарства, но и товары медицинского назначения и специальное питание.
Для получения этих льгот нужно получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в аптеки, список которых предоставит врач. Аптека обязана обеспечить его получение или предоставить альтернативу по новому рецепту, пояснила Петровская.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 02:15
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ОбществоРоссияСССРЗдоровьеМария ПетровскаяРУДН
 
 
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