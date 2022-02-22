Россиянам объяснили, кому могут дать бесплатные лекарства
Аналитик Петровская: бесплатные лекарства положены инвалидам, ветеранам, героям РФ и СССР
Сотрудница аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян. Около 75 процентов предпочитают получать деньги вместо препаратов, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.
Список предоставляемых бесплатно лекарств утверждается правительством и регулярно меняется.
"Лекарствами из утвержденного перечня могут воспользоваться все, кто перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Они получают все лекарства из перечня бесплатно, но только в том объеме, который нужен для поддержания их состояния здоровья", — подчеркнула Петровская.
Данная льгота положена ряду категорий населения, в частности, инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. В некоторых регионах она распространяется на многодетных, семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами и лиц с тяжелыми заболеваниями. Бесплатно можно получить не только лекарства, но и товары медицинского назначения и специальное питание.
Для получения этих льгот нужно получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в аптеки, список которых предоставит врач. Аптека обязана обеспечить его получение или предоставить альтернативу по новому рецепту, пояснила Петровская.
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Опубликовано: Никита Брыкин