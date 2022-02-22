https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html

Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров

Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров

Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:57

2022-02-22T15:57

2022-02-22T16:04

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речь", - сказал Лавров, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.По его словам, если партнеры услышали законные озабоченности России, которые Москва озвучила еще в декабре 2021 года касательно проблемы юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, в РФ готовы продолжать этот диалог по-честному, на основе равноправия, уважения и баланса интересов друг друга."Такой диалог должен строиться на базе выполнения всех обязательств, принятых нами в прошлом по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех в нашем общем регионе", - добавил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ravnovesie-1774373211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, европа