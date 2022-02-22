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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:57
2022-02-22T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
россия
европа
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речь", - сказал Лавров, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.По его словам, если партнеры услышали законные озабоченности России, которые Москва озвучила еще в декабре 2021 года касательно проблемы юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, в РФ готовы продолжать этот диалог по-честному, на основе равноправия, уважения и баланса интересов друг друга."Такой диалог должен строиться на базе выполнения всех обязательств, принятых нами в прошлом по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех в нашем общем регионе", - добавил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ravnovesie-1774373211.html
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Дарья Буймова
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в мире, москва, россия, европа
15:57 22.02.2022 (обновлено: 16:04 22.02.2022)
 
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия хочет понять, о чем пойдет диалог с Западом

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речь", - сказал Лавров, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад всячески пытается выводить Россию из равновесия, заявил Лавров
По его словам, если партнеры услышали законные озабоченности России, которые Москва озвучила еще в декабре 2021 года касательно проблемы юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, в РФ готовы продолжать этот диалог по-честному, на основе равноправия, уважения и баланса интересов друг друга.
"Такой диалог должен строиться на базе выполнения всех обязательств, принятых нами в прошлом по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех в нашем общем регионе", - добавил Лавров.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД о реакции Запада на признание ЛНР и ДНР: ничего конструктивного
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМоскваРоссияЕвропа
 
 
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