https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:57
2022-02-22T15:57
2022-02-22T16:04
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему всегда открыта к диалогу с Западом, хочет понять, о чем этот диалог будет идти, но не будет его вести, если Москву хотят унижать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речь", - сказал Лавров, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.По его словам, если партнеры услышали законные озабоченности России, которые Москва озвучила еще в декабре 2021 года касательно проблемы юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, в РФ готовы продолжать этот диалог по-честному, на основе равноправия, уважения и баланса интересов друг друга."Такой диалог должен строиться на базе выполнения всех обязательств, принятых нами в прошлом по обеспечению равной и неделимой безопасности для всех в нашем общем регионе", - добавил Лавров.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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в мире, москва, россия, европа
15:57 22.02.2022 (обновлено: 16:04 22.02.2022)
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия хочет понять, о чем пойдет диалог с Западом