https://ria.ru/20220222/kurs-1774281535.html

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара превысил 80 рублей - РИА Новости, 22.02.2022

Курс доллара превысил 80 рублей

Средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на три с половиной рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:36

2022-02-22T11:36

2022-02-22T12:27

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на три с половиной рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, к 11:30 мск показатель, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, дорожал на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля.Накануне средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля.Евро при этом впервые с апреля прошлого года пробил планку в 91 рубль, поднявшись до 91,25.На курс российской валюты влияет геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Президент США Джо Байден заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и интересов Америки, и пообещал ввести в действие новые санкции.По мнению аналитиков, в ближайшее время рыночная волатильность останется высокой, как и амплитуда колебаний курса российской валюты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть