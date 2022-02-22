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Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара превысил 80 рублей - РИА Новости, 22.02.2022
Курс доллара превысил 80 рублей
Средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на три с половиной рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:36
2022-02-22T11:36
2022-02-22T12:27
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на три с половиной рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, к 11:30 мск показатель, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, дорожал на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля.Накануне средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля.Евро при этом впервые с апреля прошлого года пробил планку в 91 рубль, поднявшись до 91,25.На курс российской валюты влияет геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Президент США Джо Байден заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и интересов Америки, и пообещал ввести в действие новые санкции.По мнению аналитиков, в ближайшее время рыночная волатильность останется высокой, как и амплитуда колебаний курса российской валюты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть
11:36 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
Курс доллара превысил 80 рублей
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС вырос на 3,65 рубля — до 80,42 рубля
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на три с половиной рубля, свидетельствуют данные
Московской биржи.
Так, к 11:30 мск показатель, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, дорожал на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля.
Накануне средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля.
Евро при этом впервые с апреля прошлого года пробил планку в 91 рубль, поднявшись до 91,25.
На курс российской валюты влияет геополитическая напряженность между Россией
и Украиной
. Накануне вечером президент Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса
. Президент США Джо Байден
заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и интересов Америки
, и пообещал ввести в действие новые санкции.
По мнению аналитиков, в ближайшее время рыночная волатильность останется высокой, как и амплитуда колебаний курса российской валюты.