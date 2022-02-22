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Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля - РИА Новости, 22.02.2022
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Рубль снова падает после слабых попыток роста на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:15
2022-02-22T10:15
2022-02-22T11:55
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рубль снова падает после слабых попыток роста на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.Так, к 10:17 мск курс евро расчетами "завтра" впервые с апреля прошлого года пробил планку в 91 рубль — он дорожал на 1,1 рубля, до 91,25. Доллар прибавлял 97 копеек — до 80,75 рубля.На курс российской валюты влияет геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Президент США Джо Байден заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и интересов Америки, и пообещал ввести в действие новые санкции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, донецкая народная республика, джо байден, сша, россия
10:15 22.02.2022 (обновлено: 11:55 22.02.2022)
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года