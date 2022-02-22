https://ria.ru/20220222/kuleba-1774457093.html

Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне

Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне - РИА Новости, 22.02.2022

Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне

Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:22

2022-02-22T21:22

2022-02-22T22:20

в мире

министерство обороны сша

дмитрий кулеба

украина

ллойд остин

сша

ситуация в днр и лнр

россия

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином."(Действуя методами) дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", - сказал он на встрече в Пентагоне.Кулеба добавил, что Украина будет "более чем благодарна" за любые системы вооружения, которые США могут ей предоставить."Мой посыл простой: сильная Украина - лучший фактор сдерживания России", - сказал он, отметив, что Киев "не ищет войны", но если "война будет навязана", то будет "защищаться".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

https://ria.ru/20220222/posolstvo-1774447679.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, министерство обороны сша, дмитрий кулеба, украина, ллойд остин, сша, ситуация в днр и лнр, россия