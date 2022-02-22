21:22 22.02.2022 (обновлено: 22:20 22.02.2022)
Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
Глава МИД Кулеба на встрече с главой Пентагона: Украина будет полагаться на дипломатию
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Мой посыл простой: сильная Украина - лучший фактор сдерживания России", - сказал он, отметив, что Киев "не ищет войны", но если "война будет навязана", то будет "защищаться".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова