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Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне - РИА Новости, 22.02.2022
Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:22
2022-02-22T22:20
в мире
министерство обороны сша
дмитрий кулеба
украина
ллойд остин
сша
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином."(Действуя методами) дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", - сказал он на встрече в Пентагоне.Кулеба добавил, что Украина будет "более чем благодарна" за любые системы вооружения, которые США могут ей предоставить."Мой посыл простой: сильная Украина - лучший фактор сдерживания России", - сказал он, отметив, что Киев "не ищет войны", но если "война будет навязана", то будет "защищаться".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, министерство обороны сша, дмитрий кулеба, украина, ллойд остин, сша, ситуация в днр и лнр, россия
21:22 22.02.2022 (обновлено: 22:20 22.02.2022)
 
Кулеба провел встречу с главой Пентагона Остином в Вашингтоне

Глава МИД Кулеба на встрече с главой Пентагона: Украина будет полагаться на дипломатию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" России, но будет сражаться, если выбора не останется, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином.
"(Действуя методами) дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", - сказал он на встрече в Пентагоне.
Кулеба добавил, что Украина будет "более чем благодарна" за любые системы вооружения, которые США могут ей предоставить.
"Мой посыл простой: сильная Украина - лучший фактор сдерживания России", - сказал он, отметив, что Киев "не ищет войны", но если "война будет навязана", то будет "защищаться".
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:09
Посольство США на Украине высмеяли за неуместную шутку
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреМинистерство обороны СШАДмитрий КулебаУкраинаЛлойд ОстинСШАСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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