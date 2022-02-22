https://ria.ru/20220222/krizis-1774465379.html

Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине

США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:47

2022-02-22T22:47

2022-02-22T22:54

в мире

джо байден

сша

россия

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украина

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны, заявил американский президент Джо Байден."Мы продолжим оказывать военную помощь Украине", - сказал Байден в обращении в связи с ситуацией вокруг Украины.Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение возможностей для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, несмотря на предупреждение о готовящейся российской агрессии и объявление о первой порции санкций."Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна", - сказал он, выступая с телевизионным обращением.Байден осудил действия России, предупредил об угрозе дальнейшей эскалации и объявил о санкциях против суверенного долга, двух банков и российских элит.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

сша

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, россия, признание днр и лнр в россии, украина