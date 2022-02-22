https://ria.ru/20220222/krizis-1774465379.html
Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине
Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:47
2022-02-22T22:47
2022-02-22T22:54
в мире
джо байден
сша
россия
признание днр и лнр в россии
украина
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны, заявил американский президент Джо Байден."Мы продолжим оказывать военную помощь Украине", - сказал Байден в обращении в связи с ситуацией вокруг Украины.Президент США Джо Байден выразил надежду на сохранение возможностей для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, несмотря на предупреждение о готовящейся российской агрессии и объявление о первой порции санкций."Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна", - сказал он, выступая с телевизионным обращением.Байден осудил действия России, предупредил об угрозе дальнейшей эскалации и объявил о санкциях против суверенного долга, двух банков и российских элит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, россия, признание днр и лнр в россии, украина
22:47 22.02.2022 (обновлено: 22:54 22.02.2022)
Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине
Президент США Байден заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине