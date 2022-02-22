https://ria.ru/20220222/krizis-1774230796.html

Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине

Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине

Китай призывает все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины, заявил постоянный представитель страны при ООН РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:19

2022-02-22T06:19

2022-02-22T06:21

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Китай призывает все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины, заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь."Нынешняя ситуация на Украине - результат многих сложных факторов... Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами устава ООН", - добавил дипломат.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, китай, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, чжан цзюнь