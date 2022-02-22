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Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине
Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине
Китай призывает все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины, заявил постоянный представитель страны при ООН РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:19
2022-02-22T06:21
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
китай
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Китай призывает все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины, заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь."Нынешняя ситуация на Украине - результат многих сложных факторов... Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами устава ООН", - добавил дипломат.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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китай
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в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, китай, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, чжан цзюнь
06:19 22.02.2022 (обновлено: 06:21 22.02.2022)
 
Постпред Китая при ООН призвал к продолжению диалога по Украине

Постпред Китая при ООН Цзюнь призвал к поиску вариантов разрешения кризиса вокруг Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Китай призывает все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины, заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы приветствуем и поощряем все попытки дипломатического урегулирования и призываем все заинтересованные стороны к продолжению диалога и консультаций, поиску разумных решений, которые учитывали бы обеспокоенности друг друга на основе равенства и взаимного уважения", - сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.

"Нынешняя ситуация на Украине - результат многих сложных факторов... Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами устава ООН", - добавил дипломат.
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииКитайООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЧжан Цзюнь
 
 
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