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Наука
https://ria.ru/20220222/kosmos-1774283505.html
Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022
Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022 - РИА Новости, 22.02.2022
Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022
Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки, начинается её отправка на космодром... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:45
2022-02-22T11:45
космос - риа наука
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марс
байконур (город)
наука
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки, начинается её отправка на космодром Байконур, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко."Сегодня у нас такой замечательный день ... Ракета-носитель на сегодняшний день изготовлена, прошла полный цикл подготовки на московской площадке. Сегодня планируется отгрузка ракеты-носителя на космодром Байконур", - сказал Варочко.Он добавил, что вместе с ракетой будут отправлены разгонный блок и головной обтекатель, необходимые для запуска миссии.По словам гендиректора предприятия, в железнодорожном составе будет ещё одна такая ракета для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году. Учитывая, что груз негабаритный, отправка планируется в удобное окно и состоится либо 7, либо 9 марта.Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
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Мадина Моргоева
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космос - риа наука, земля, марс, байконур (город)
11:45 22.02.2022
 
Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022

Россия отправляет на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022

© Фото : РоскосмосРакета установлена на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур
Ракета установлена на стартовый стол площадки № 31 (Восток) космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки, начинается её отправка на космодром Байконур, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Сегодня у нас такой замечательный день ... Ракета-носитель на сегодняшний день изготовлена, прошла полный цикл подготовки на московской площадке. Сегодня планируется отгрузка ракеты-носителя на космодром Байконур", - сказал Варочко.
Он добавил, что вместе с ракетой будут отправлены разгонный блок и головной обтекатель, необходимые для запуска миссии.
По словам гендиректора предприятия, в железнодорожном составе будет ещё одна такая ракета для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году. Учитывая, что груз негабаритный, отправка планируется в удобное окно и состоится либо 7, либо 9 марта.
Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
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17 февраля, 11:21Наука
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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