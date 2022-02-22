https://ria.ru/20220222/kosmos-1774283505.html

Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022

Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022 - РИА Новости, 22.02.2022

Россия отправит на Байконур ракету для запуска миссии ExoMars-2022

Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки, начинается её отправка на космодром... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:45

2022-02-22T11:45

2022-02-22T11:45

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки, начинается её отправка на космодром Байконур, сообщил во вторник журналистам гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко."Сегодня у нас такой замечательный день ... Ракета-носитель на сегодняшний день изготовлена, прошла полный цикл подготовки на московской площадке. Сегодня планируется отгрузка ракеты-носителя на космодром Байконур", - сказал Варочко.Он добавил, что вместе с ракетой будут отправлены разгонный блок и головной обтекатель, необходимые для запуска миссии.По словам гендиректора предприятия, в железнодорожном составе будет ещё одна такая ракета для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году. Учитывая, что груз негабаритный, отправка планируется в удобное окно и состоится либо 7, либо 9 марта.Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, земля, марс, байконур (город)