https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774335963.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю - РИА Новости, 22.02.2022
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю
Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом отмечается в России, за неделю она снизилась на 9,8%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:58
2022-02-22T13:58
2022-02-22T15:50
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом отмечается в России, за неделю она снизилась на 9,8%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы отмечаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. И это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Она отметила, что 85% всех случаев коронавируса зарегистрировано в 83 регионах России, за исключением столичных регионов.
https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_24d7b49287e1f36e56bb5b7e4a5c5c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, россия
13:58 22.02.2022 (обновлено: 15:50 22.02.2022)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю
Попова: за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,8%