https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774335963.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю - РИА Новости, 22.02.2022

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 9,8% за неделю

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом отмечается в России, за неделю она снизилась на 9,8%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:58

2022-02-22T13:58

2022-02-22T15:50

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коронавирус в россии

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россия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом отмечается в России, за неделю она снизилась на 9,8%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы отмечаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. И это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Она отметила, что 85% всех случаев коронавируса зарегистрировано в 83 регионах России, за исключением столичных регионов.

https://ria.ru/20220222/vaktsinatsiya-1774345213.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, россия