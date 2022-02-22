https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774335237.html

Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова

Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова - РИА Новости, 22.02.2022

Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова

Эпидситуация по COVID-19 в России остается напряженной, соблюдение всех мер профилактики коронавируса по-прежнему актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:56

2022-02-22T13:56

2022-02-22T14:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидситуация по COVID-19 в России остается напряженной, соблюдение всех мер профилактики коронавируса по-прежнему актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая ситуация остается напряженной в стране, за прошедшую неделю было зарегистрировано 1 миллион 208 тысяч 791 случай зарегистрированных в рамках инфицирования людей. И поэтому соблюдение всех сегодня принимаемых мер остается актуальным", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)