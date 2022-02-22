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Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова
Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова - РИА Новости, 22.02.2022
Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова
Эпидситуация по COVID-19 в России остается напряженной, соблюдение всех мер профилактики коронавируса по-прежнему актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:56
2022-02-22T13:56
2022-02-22T14:08
распространение коронавируса
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здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидситуация по COVID-19 в России остается напряженной, соблюдение всех мер профилактики коронавируса по-прежнему актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая ситуация остается напряженной в стране, за прошедшую неделю было зарегистрировано 1 миллион 208 тысяч 791 случай зарегистрированных в рамках инфицирования людей. И поэтому соблюдение всех сегодня принимаемых мер остается актуальным", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:56 22.02.2022 (обновлено: 14:08 22.02.2022)
Эпидситуация в России остается напряженной, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной