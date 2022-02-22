https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774332218.html

В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко

В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.02.2022

В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко

В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:51

2022-02-22T13:51

2022-02-22T14:10

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769843988_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_5e2939b0e3a32da6f4b5e75cb5267c30.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно, это сместилось за Урал и Сибирский федеральный округ", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы