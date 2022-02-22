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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774332218.html
В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко
В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.02.2022
В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко
В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:51
2022-02-22T14:10
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно, это сместилось за Урал и Сибирский федеральный округ", - сказал Мурашко.
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россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
13:51 22.02.2022 (обновлено: 14:10 22.02.2022)
 
В 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: в 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В 14 регионах России сохраняется прирост числа заболевших коронавирусом, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно, это сместилось за Урал и Сибирский федеральный округ", - сказал Мурашко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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