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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774271081.html
В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:02
2022-02-22T12:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 17 294 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 95,7 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 8835 человек. Рост показателя отмечается в 76 регионах, снижение — в девяти.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 135 172 (вчера было 152 337). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 657 928 человек.Умерли за сутки 796 пациентов (днем ранее — 735), общее число летальных исходов достигло 347 031. Выписались после лечения 164 293 человека, всего выздоровели 12 657 025.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6575, в больницы направили 493 человека. В Красноярском крае заразились 5650 человек (госпитализированы 429), в Новосибирской области — 5128 (284 госпитализированных). В Москве прибавилось 4250 случаев (вчера — 4997), лечиться в стационарах будут 646 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 423 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:02 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 135 172 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 294 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 17 294 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 95,7 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 8835 человек. Рост показателя отмечается в 76 регионах, снижение — в девяти.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 135 172 (вчера было 152 337). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:00Сказано в эфире
Врач назвал опасные осложнения, к которым приводит "омикрон"
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 657 928 человек.
Умерли за сутки 796 пациентов (днем ранее — 735), общее число летальных исходов достигло 347 031. Выписались после лечения 164 293 человека, всего выздоровели 12 657 025.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6575, в больницы направили 493 человека. В Красноярском крае заразились 5650 человек (госпитализированы 429), в Новосибирской области — 5128 (284 госпитализированных). В Москве прибавилось 4250 случаев (вчера — 4997), лечиться в стационарах будут 646 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 423 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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