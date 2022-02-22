https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774271081.html

В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:02

2022-02-22T11:02

2022-02-22T12:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 17 294 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 95,7 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 8835 человек. Рост показателя отмечается в 76 регионах, снижение — в девяти.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 135 172 (вчера было 152 337). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 657 928 человек.Умерли за сутки 796 пациентов (днем ранее — 735), общее число летальных исходов достигло 347 031. Выписались после лечения 164 293 человека, всего выздоровели 12 657 025.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6575, в больницы направили 493 человека. В Красноярском крае заразились 5650 человек (госпитализированы 429), в Новосибирской области — 5128 (284 госпитализированных). В Москве прибавилось 4250 случаев (вчера — 4997), лечиться в стационарах будут 646 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 423 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество