11:02 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 17 294 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 135 172 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 294 человека
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 17,2 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 17 294 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 95,7 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 8835 человек. Рост показателя отмечается в 76 регионах, снижение — в девяти.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 135 172 (вчера было 152 337). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 657 928 человек.
Умерли за сутки 796 пациентов (днем ранее — 735), общее число летальных исходов достигло 347 031. Выписались после лечения 164 293 человека, всего выздоровели 12 657 025.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6575, в больницы направили 493 человека. В Красноярском крае заразились 5650 человек (госпитализированы 429), в Новосибирской области — 5128 (284 госпитализированных). В Москве прибавилось 4250 случаев (вчера — 4997), лечиться в стационарах будут 646 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 423 миллиона зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Мадина Моргоева