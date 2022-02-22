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https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774254954.html
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков - РИА Новости, 22.02.2022
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков
Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:03
2022-02-22T10:44
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
россия
казахстан
вакцина "спутник м"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - говорится в сообщении.В РФПИ напомнили, что в отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован специально для подростков.Как указано в сообщении РФПИ, единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). Это двухкомпонентная вакцина, компоненты которой вводятся с интервалом в три недели.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия, казахстан, вакцина "спутник м"
10:03 22.02.2022 (обновлено: 10:44 22.02.2022)
 
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков

Казахстан первым из зарубежных стран одобрил российскую вакцину "Спутник М" для подростков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М
Упаковки с детской вакциной Спутник-М - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с детской вакциной Спутник-М
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - говорится в сообщении.
В РФПИ напомнили, что в отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован специально для подростков.
Как указано в сообщении РФПИ, единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.
Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). Это двухкомпонентная вакцина, компоненты которой вводятся с интервалом в три недели.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19РоссияКазахстанВакцина "Спутник М"
 
 
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