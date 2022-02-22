https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774254954.html

Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков

Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков - РИА Новости, 22.02.2022

Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" для подростков

Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:03

2022-02-22T10:03

2022-02-22T10:44

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет, сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - говорится в сообщении.В РФПИ напомнили, что в отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован специально для подростков.Как указано в сообщении РФПИ, единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М"). Это двухкомпонентная вакцина, компоненты которой вводятся с интервалом в три недели.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия, казахстан, вакцина "спутник м"