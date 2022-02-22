https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774218454.html
Россиян обрадовали неожиданным послаблением с QR-кодами
На "Госуслугах" стало доступным оформление QR-кода по уровню антител - РИА Новости, 22.02.2022
Россиян обрадовали неожиданным послаблением с QR-кодами
На портале "Госуслуги" теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает Минцифры. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:02
2022-02-22T03:02
2022-02-22T12:38
распространение коронавируса
общество
олег качанов
михаил мурашко
воз
коронавирус в россии
здоровье
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_504b248442a9cfcda9e9c720ebdbacdf.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На портале "Госуслуги" теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает Минцифры.Для оформления сертификата принимают результаты анализов с любым уровнем антител. Сдать их можно в лабораториях, которые передают данные на "Госуслуги", для этого нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС. После подачи заявления сертификат появится в личном кабинете на портале. Срок его действия составит полгода с даты получения результатов теста. До сих пор можно было получить сертификат только на основе данных о вакцинации, противопоказаний к ней или о перенесенном COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773731605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег качанов, михаил мурашко, воз, коронавирус в россии, здоровье, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
03:02 22.02.2022 (обновлено: 12:38 22.02.2022)
На "Госуслугах" стало доступным оформление QR-кода по уровню антител
"Госуслуги" внедрили функцию оформления QR-кода по результату теста на антитела к COVID-19
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
На портале "Госуслуги" теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает
Минцифры.
"Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации", — говорится в публикации.
Для оформления сертификата принимают результаты анализов с любым уровнем антител. Сдать их можно в лабораториях, которые передают данные на "Госуслуги", для этого нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
После подачи заявления сертификат появится в личном кабинете на портале. Срок его действия составит полгода с даты получения результатов теста.
"Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", — заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.
До сих пор можно было получить сертификат только на основе данных о вакцинации, противопоказаний к ней или о перенесенном COVID-19.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Никита Брыкин