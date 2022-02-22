https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774218454.html

Россиян обрадовали неожиданным послаблением с QR-кодами

На "Госуслугах" стало доступным оформление QR-кода по уровню антител - РИА Новости, 22.02.2022

Россиян обрадовали неожиданным послаблением с QR-кодами

На портале "Госуслуги" теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает Минцифры. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:02

2022-02-22T03:02

2022-02-22T12:38

распространение коронавируса

общество

олег качанов

михаил мурашко

воз

коронавирус в россии

здоровье

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На портале "Госуслуги" теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает Минцифры.Для оформления сертификата принимают результаты анализов с любым уровнем антител. Сдать их можно в лабораториях, которые передают данные на "Госуслуги", для этого нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС. После подачи заявления сертификат появится в личном кабинете на портале. Срок его действия составит полгода с даты получения результатов теста. До сих пор можно было получить сертификат только на основе данных о вакцинации, противопоказаний к ней или о перенесенном COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773731605.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, олег качанов, михаил мурашко, воз, коронавирус в россии, здоровье, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)