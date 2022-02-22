https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774205465.html
Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19
Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19
Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикроном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:15
2022-02-22T02:15
2022-02-22T12:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
владимир болибок
россия
омикрон-штамм коронавируса
здоровье
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикроном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок."Омикрон", как и другие варианты SARS-CoV-2, может серьезно повредить сосуды, отметил он.По его словам, после выздоровления от коронавирусной инфекции, протекавшей в легкой форме, могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови. Прежде всего такой сценарий угрожает людям старшего возраста, добавил врач."Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — объяснил иммунолог.Врач перечислил признаки, указывающие на вероятность развития тромбоза.Свидетельством тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок.Нарушение кровообращения после заражения дельта-штаммом нередко приводило к ухудшению зрения, после "омикрона" такое осложнение тоже часто встречается, продолжил врач."Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при "омикроне" он тоже встречается достаточно часто", — рассказал он.От подобных последствий не застрахованы даже те пациенты, которые перенесли заражение омикрон-штаммом бессимптомно, заключил специалист.Вакцинация резко снижает риск инфицирования SARS-CoV-2.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, общество, владимир болибок, россия, омикрон-штамм коронавируса, здоровье
02:15 22.02.2022 (обновлено: 12:55 22.02.2022)
Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19
Врач Болибок: после легкой формы COVID-19 могут начаться проблемы со свертываемостью крови
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикроном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения, предупредил в интервью радио Sputnik
врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Омикрон", как и другие варианты SARS-CoV-2, может серьезно повредить сосуды, отметил он.
"Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит "омикрон", не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, "омикрон" вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов", — сказал специалист.
По его словам, после выздоровления от коронавирусной инфекции, протекавшей в легкой форме, могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови. Прежде всего такой сценарий угрожает людям старшего возраста, добавил врач.
"Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — объяснил иммунолог.
Врач перечислил признаки, указывающие на вероятность развития тромбоза.
"Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки", — уточнил он.
Свидетельством тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок
.
Нарушение кровообращения после заражения дельта-штаммом нередко приводило к ухудшению зрения, после "омикрона" такое осложнение тоже часто встречается, продолжил врач.
"Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при "омикроне" он тоже встречается достаточно часто", — рассказал он.
От подобных последствий не застрахованы даже те пациенты, которые перенесли заражение омикрон-штаммом бессимптомно, заключил специалист.
Вакцинация резко снижает риск инфицирования SARS-CoV-2.
Опубликовано: Никита Брыкин