https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774205465.html

Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

Врач предупредил об опасных последствиях легкой формы COVID-19

Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикроном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:15

2022-02-22T02:15

2022-02-22T12:55

распространение коронавируса

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общество

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омикрон-штамм коронавируса

здоровье

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Большинство пациентов легко переносят COVID-19, если болезнь вызвана "омикроном". Однако после заражения этим штаммом коронавируса тоже бывают осложнения, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок."Омикрон", как и другие варианты SARS-CoV-2, может серьезно повредить сосуды, отметил он.По его словам, после выздоровления от коронавирусной инфекции, протекавшей в легкой форме, могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови. Прежде всего такой сценарий угрожает людям старшего возраста, добавил врач."Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — объяснил иммунолог.Врач перечислил признаки, указывающие на вероятность развития тромбоза.Свидетельством тромбоэмболии легочной артерии может оказаться кашель, неожиданно появившийся после выздоровления от COVID-19, считает Болибок.Нарушение кровообращения после заражения дельта-штаммом нередко приводило к ухудшению зрения, после "омикрона" такое осложнение тоже часто встречается, продолжил врач."Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при "омикроне" он тоже встречается достаточно часто", — рассказал он.От подобных последствий не застрахованы даже те пациенты, которые перенесли заражение омикрон-штаммом бессимптомно, заключил специалист.Вакцинация резко снижает риск инфицирования SARS-CoV-2.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

коронавирус covid-19, общество, владимир болибок, россия, омикрон-штамм коронавируса, здоровье