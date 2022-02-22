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Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР - РИА Новости, 22.02.2022
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР
Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:57
2022-02-22T17:57
россия
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
сша
газпром
оон
александр медведев
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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские выборы вряд ли изменят этот курс, заявил премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, отвечая на вопрос РИА Новости."В целом я считаю, что проект газопровода нужно продолжать продвигать. Во-первых, Республика Корея заявила о своём присоединении к международному режиму, предполагающему достижение углеродной нейтральности к 2050 году, и нам необходимо заменить различные виды энергоресурсов, генерирующих углекислый газ. В частности, мы прилагаем усилия к тому, чтобы продолжать искать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент на одних только альтернативных источниках нам к 2050 году добиться углеродной нейтральности будет сложно. И в этом плане природный газ не может не играть крайне важной роли", - отметил южнокорейский премьер в ходе сегодняшнего брифинга в Сеульском клубе иностранных корреспондентов.Вторая важная причина, по которой Республика Корея издавна проявляет интерес к этому вопросу, по словам Ким Бу Гёма, кроется в том, что строительство газопровода станет очень важным поводом для КНДР на деле понять, какие изменения в северокорейскую экономику может привнести её сотрудничество с международным сообществом. Достижение мира и стабильности может стать отправной точкой для большого рывка, и с этой точки зрения, само по себе сотрудничество Южной Кореи с Россией и Северной Кореей по газопроводу может стать огромным вкладом в мир на Корейском полуострове, отметил он."Из-за этих двух причин, полагаю, какое бы правительство в дальнейшем ни пришло, ему необходимо будет продвигать строительство газопровода, соединяющего Россию, Северную и Южную Корею", - подчеркнул премьер.Идея строительства газопровода из РФ в Республику Корея через КНДР обсуждается уже почти 20 лет. 12 мая 2003 года "Газпром" и южнокорейская госкорпорация KOGAS подписали соглашение о сотрудничестве, охватывавшее широкий круг вопросов, в том числе проработку возможности поставок российского природного газа в эту страну. Для реализации этого проекта стороны создали постоянно действующую совместную рабочую группу. В сентябре 2008 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. А спустя три года "Газпром" и KOGAS подписали дорожную карту, представлявшую собой план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации проекта.Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров должны были пройти по территории Северной Кореи. KOGAS оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов США. Южная Корея могла бы получать по нему до 12 миллиардов кубометров газа в год, сумма ежегодных транзитных платежей в адрес КНДР оценивалась в 100 миллионов долларов. Однако проект так и не был реализован сначала из-за сложностей в межкорейских отношениях, а затем и в связи с санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, введёнными с целью сдержать развитие его ракетно-ядерных программ.В июне 2018 года "Газпром" сообщил о возобновлении переговоров с Южной Кореей о возможном строительстве газопровода на фоне потепления отношений КНДР с Сеулом и начала переговорного процесса по ядерному разоружению с Вашингтоном. В октябре того же года заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что в случае достижения необходимых политических и коммерческих договоренностей проект может быть реализован в достаточно сжатые сроки. Однако ханойский саммит США-КНДР в феврале 2019 года завершился безрезультатно, и смягчения санкционного режима в отношении Северной Кореи так и не произошло.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772535608.html
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770161174.html
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южная корея
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россия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, сша, газпром, оон, александр медведев
17:57 22.02.2022
 
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР

Премьер Южной Кореи заявил, что страна не откажется от строительства газопровода из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея
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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские выборы вряд ли изменят этот курс, заявил премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В целом я считаю, что проект газопровода нужно продолжать продвигать. Во-первых, Республика Корея заявила о своём присоединении к международному режиму, предполагающему достижение углеродной нейтральности к 2050 году, и нам необходимо заменить различные виды энергоресурсов, генерирующих углекислый газ. В частности, мы прилагаем усилия к тому, чтобы продолжать искать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент на одних только альтернативных источниках нам к 2050 году добиться углеродной нейтральности будет сложно. И в этом плане природный газ не может не играть крайне важной роли", - отметил южнокорейский премьер в ходе сегодняшнего брифинга в Сеульском клубе иностранных корреспондентов.
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Вторая важная причина, по которой Республика Корея издавна проявляет интерес к этому вопросу, по словам Ким Бу Гёма, кроется в том, что строительство газопровода станет очень важным поводом для КНДР на деле понять, какие изменения в северокорейскую экономику может привнести её сотрудничество с международным сообществом. Достижение мира и стабильности может стать отправной точкой для большого рывка, и с этой точки зрения, само по себе сотрудничество Южной Кореи с Россией и Северной Кореей по газопроводу может стать огромным вкладом в мир на Корейском полуострове, отметил он.
"Из-за этих двух причин, полагаю, какое бы правительство в дальнейшем ни пришло, ему необходимо будет продвигать строительство газопровода, соединяющего Россию, Северную и Южную Корею", - подчеркнул премьер.
Идея строительства газопровода из РФ в Республику Корея через КНДР обсуждается уже почти 20 лет. 12 мая 2003 года "Газпром" и южнокорейская госкорпорация KOGAS подписали соглашение о сотрудничестве, охватывавшее широкий круг вопросов, в том числе проработку возможности поставок российского природного газа в эту страну. Для реализации этого проекта стороны создали постоянно действующую совместную рабочую группу. В сентябре 2008 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. А спустя три года "Газпром" и KOGAS подписали дорожную карту, представлявшую собой план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации проекта.
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Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров должны были пройти по территории Северной Кореи. KOGAS оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов США. Южная Корея могла бы получать по нему до 12 миллиардов кубометров газа в год, сумма ежегодных транзитных платежей в адрес КНДР оценивалась в 100 миллионов долларов. Однако проект так и не был реализован сначала из-за сложностей в межкорейских отношениях, а затем и в связи с санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, введёнными с целью сдержать развитие его ракетно-ядерных программ.
В июне 2018 года "Газпром" сообщил о возобновлении переговоров с Южной Кореей о возможном строительстве газопровода на фоне потепления отношений КНДР с Сеулом и начала переговорного процесса по ядерному разоружению с Вашингтоном. В октябре того же года заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что в случае достижения необходимых политических и коммерческих договоренностей проект может быть реализован в достаточно сжатые сроки. Однако ханойский саммит США-КНДР в феврале 2019 года завершился безрезультатно, и смягчения санкционного режима в отношении Северной Кореи так и не произошло.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостровСШАГазпромООНАлександр Медведев
 
 
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