https://ria.ru/20220222/koreya-1774414856.html
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР - РИА Новости, 22.02.2022
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР
Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:57
2022-02-22T17:57
2022-02-22T17:57
россия
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
сша
газпром
оон
александр медведев
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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские выборы вряд ли изменят этот курс, заявил премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, отвечая на вопрос РИА Новости."В целом я считаю, что проект газопровода нужно продолжать продвигать. Во-первых, Республика Корея заявила о своём присоединении к международному режиму, предполагающему достижение углеродной нейтральности к 2050 году, и нам необходимо заменить различные виды энергоресурсов, генерирующих углекислый газ. В частности, мы прилагаем усилия к тому, чтобы продолжать искать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент на одних только альтернативных источниках нам к 2050 году добиться углеродной нейтральности будет сложно. И в этом плане природный газ не может не играть крайне важной роли", - отметил южнокорейский премьер в ходе сегодняшнего брифинга в Сеульском клубе иностранных корреспондентов.Вторая важная причина, по которой Республика Корея издавна проявляет интерес к этому вопросу, по словам Ким Бу Гёма, кроется в том, что строительство газопровода станет очень важным поводом для КНДР на деле понять, какие изменения в северокорейскую экономику может привнести её сотрудничество с международным сообществом. Достижение мира и стабильности может стать отправной точкой для большого рывка, и с этой точки зрения, само по себе сотрудничество Южной Кореи с Россией и Северной Кореей по газопроводу может стать огромным вкладом в мир на Корейском полуострове, отметил он."Из-за этих двух причин, полагаю, какое бы правительство в дальнейшем ни пришло, ему необходимо будет продвигать строительство газопровода, соединяющего Россию, Северную и Южную Корею", - подчеркнул премьер.Идея строительства газопровода из РФ в Республику Корея через КНДР обсуждается уже почти 20 лет. 12 мая 2003 года "Газпром" и южнокорейская госкорпорация KOGAS подписали соглашение о сотрудничестве, охватывавшее широкий круг вопросов, в том числе проработку возможности поставок российского природного газа в эту страну. Для реализации этого проекта стороны создали постоянно действующую совместную рабочую группу. В сентябре 2008 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. А спустя три года "Газпром" и KOGAS подписали дорожную карту, представлявшую собой план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации проекта.Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров должны были пройти по территории Северной Кореи. KOGAS оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов США. Южная Корея могла бы получать по нему до 12 миллиардов кубометров газа в год, сумма ежегодных транзитных платежей в адрес КНДР оценивалась в 100 миллионов долларов. Однако проект так и не был реализован сначала из-за сложностей в межкорейских отношениях, а затем и в связи с санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, введёнными с целью сдержать развитие его ракетно-ядерных программ.В июне 2018 года "Газпром" сообщил о возобновлении переговоров с Южной Кореей о возможном строительстве газопровода на фоне потепления отношений КНДР с Сеулом и начала переговорного процесса по ядерному разоружению с Вашингтоном. В октябре того же года заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что в случае достижения необходимых политических и коммерческих договоренностей проект может быть реализован в достаточно сжатые сроки. Однако ханойский саммит США-КНДР в феврале 2019 года завершился безрезультатно, и смягчения санкционного режима в отношении Северной Кореи так и не произошло.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772535608.html
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770161174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, сша, газпром, оон, александр медведев
Южная Корея не откажется от строительства газопровода из России через КНДР
Премьер Южной Кореи заявил, что страна не откажется от строительства газопровода из России
СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея, несмотря на текущие сложности, продолжит продвигать проект строительства газопровода из России через территорию КНДР, и предстоящие президентские выборы вряд ли изменят этот курс, заявил премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В целом я считаю, что проект газопровода нужно продолжать продвигать. Во-первых, Республика Корея заявила о своём присоединении к международному режиму, предполагающему достижение углеродной нейтральности к 2050 году, и нам необходимо заменить различные виды энергоресурсов, генерирующих углекислый газ. В частности, мы прилагаем усилия к тому, чтобы продолжать искать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент на одних только альтернативных источниках нам к 2050 году добиться углеродной нейтральности будет сложно. И в этом плане природный газ не может не играть крайне важной роли", - отметил южнокорейский премьер в ходе сегодняшнего брифинга в Сеульском клубе иностранных корреспондентов.
Вторая важная причина, по которой Республика Корея издавна проявляет интерес к этому вопросу, по словам Ким Бу Гёма, кроется в том, что строительство газопровода станет очень важным поводом для КНДР
на деле понять, какие изменения в северокорейскую экономику может привнести её сотрудничество с международным сообществом. Достижение мира и стабильности может стать отправной точкой для большого рывка, и с этой точки зрения, само по себе сотрудничество Южной Кореи
с Россией
и Северной Кореей по газопроводу может стать огромным вкладом в мир на Корейском полуострове
, отметил он.
"Из-за этих двух причин, полагаю, какое бы правительство в дальнейшем ни пришло, ему необходимо будет продвигать строительство газопровода, соединяющего Россию, Северную и Южную Корею", - подчеркнул премьер.
Идея строительства газопровода из РФ в Республику Корея через КНДР обсуждается уже почти 20 лет. 12 мая 2003 года "Газпром
" и южнокорейская госкорпорация KOGAS
подписали соглашение о сотрудничестве, охватывавшее широкий круг вопросов, в том числе проработку возможности поставок российского природного газа в эту страну. Для реализации этого проекта стороны создали постоянно действующую совместную рабочую группу. В сентябре 2008 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместной оценки целесообразности проекта газопровода. А спустя три года "Газпром" и KOGAS подписали дорожную карту, представлявшую собой план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации проекта.
Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров должны были пройти по территории Северной Кореи. KOGAS оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов США
. Южная Корея могла бы получать по нему до 12 миллиардов кубометров газа в год, сумма ежегодных транзитных платежей в адрес КНДР оценивалась в 100 миллионов долларов. Однако проект так и не был реализован сначала из-за сложностей в межкорейских отношениях, а затем и в связи с санкциями Совета Безопасности ООН
в отношении Пхеньяна
, введёнными с целью сдержать развитие его ракетно-ядерных программ.
В июне 2018 года "Газпром" сообщил о возобновлении переговоров с Южной Кореей о возможном строительстве газопровода на фоне потепления отношений КНДР с Сеулом
и начала переговорного процесса по ядерному разоружению с Вашингтоном
. В октябре того же года заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев
заявлял, что в случае достижения необходимых политических и коммерческих договоренностей проект может быть реализован в достаточно сжатые сроки. Однако ханойский саммит США-КНДР в феврале 2019 года завершился безрезультатно, и смягчения санкционного режима в отношении Северной Кореи так и не произошло.