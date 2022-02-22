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"Земляне" выступили на концерте, посвященном Дню защитника Отечества

"Земляне" выступили на концерте, посвященном Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2022

"Земляне" выступили на концерте, посвященном Дню защитника Отечества

На сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 21 февраля состоялся традиционный праздничный концерт "Служить России", приуроченный ко Дню защитника Отечества. С РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:12

2022-02-22T15:12

2022-02-22T15:12

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МОСКВА, 22 фев - Пресс-служба группы "Земляне". На сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 21 февраля состоялся традиционный праздничный концерт "Служить России", приуроченный ко Дню защитника Отечества. С важной датой россиян поздравили Кубанский казачий хор, певица Зара, актеры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, рок-коллектив "Земляне" и другие звёзды эстрады.Культовая рок-группа поздравила военнослужащих и ветеранов боевых действий, выступив на своей исторической родине. Именно в советском Ленинграде в 70-х годах коллектив начал свой творческий путь.В конце прошлого года в музыкальном коллективе произошло долгожданное воссоединение, в группу вернулись барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов. В обновлённом составе группа уже неоднократно радовала меломанов своими выступлениями, где звучали хиты, проверенные временем.В рамках концерта "Служить России" "Земляне" исполнили свою "визитную карточку", одну из наиболее популярных песен — "Трава у дома", а также композицию "Поверь в мечту".Главный режиссер БКЗ "Октябрьский", заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев рассказал, как прошёл традиционный праздничный концерт.т"Мы стараемся вносить в концерт то, что очень любят наши зрители, а также военные", — заметил он.Перед гостями также выступили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов, центр искусств "Эдельвейс", пианист Алексей Шагаев. В исполнении Кубанского хора прозвучали произведения на военно-патриотическую и историческую тематику. Среди них "Когда мы были на войне", "Распрягайте, хлопцы, коней" и другие. Также в рамках концерта было представлено много видеоконтента - видеовставок в тематике праздника, поделился режиссёр.Зрительный зал был заполнен гостями, в числе которых — ветераны Великой Отечественной войны, воины и участники боевых действий. "Мы посвящаем концерт всем защитникам Отечества, разного возраста — и ветеранам и молодёжи", — сказал Шагаев.Большой вклад в организацию концерта внесла директор, художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.В финале праздника приглашённых ожидало выступление военного духового оркестра.Традиционно концерт "Служить России" транслировался по телевидению.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы