https://ria.ru/20220222/konflikt-1774227426.html
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине
Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:30
2022-02-22T05:30
2022-02-22T05:30
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признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, оон, россия, розмари дикарло, украина, признание днр и лнр в россии
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине
Замгенсека ООН ДиКарло: риск масштабного конфликта на Украине велик, его нельзя допустить