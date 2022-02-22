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Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине
Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:30
2022-02-22T05:30
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признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, оон, россия, розмари дикарло, украина, признание днр и лнр в россии
05:30 22.02.2022
 
Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине

Замгенсека ООН ДиКарло: риск масштабного конфликта на Украине велик, его нельзя допустить

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Следующие часы и дни будут критическими. Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой", - сказала ДиКарло.
"Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавила она.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонбассООНРоссияРозмари ДиКарлоУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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