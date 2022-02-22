https://ria.ru/20220222/konflikt-1774227426.html

Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине

Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Замгенсека ООН призвала не допустить "масштабного конфликта" на Украине

Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:30

2022-02-22T05:30

2022-02-22T05:30

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Риск масштабного конфликта на Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, оон, россия, розмари дикарло, украина, признание днр и лнр в россии