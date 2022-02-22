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США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины - РИА Новости, 22.02.2022
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины
США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:48
2022-02-22T06:47
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
джо байден
вашингтон
владимир зеленский
денис пушилин
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и спровоцировала, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он добавил, что российские войска, по данным Вашингтона, "продолжают приближаться к украинской границе и, похоже, планируют начать вторжение в любой момент"."Поддерживаемые Россией силы вынуждают мирных жителей на востоке Украины покидать свои дома и вербуют мужчин и мальчиков в этих регионах вопреки их воле. Человеческие потери в случае дальнейшего российского вторжения в Украину и оккупации будут чудовищными", - указал представитель американской администрации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, джо байден, вашингтон, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
01:48 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
 
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины

Белый дом: решением признать Донбасс Россия "ускорила" конфликт, который "сама создала"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и спровоцировала, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Никто не должен ошибочно принимать эту театральность за законную политику управления государством. Президент (Владимир) Путин лишь ускорил развитие конфликта, который он сам и спровоцировал", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
Он добавил, что российские войска, по данным Вашингтона, "продолжают приближаться к украинской границе и, похоже, планируют начать вторжение в любой момент".
"Поддерживаемые Россией силы вынуждают мирных жителей на востоке Украины покидать свои дома и вербуют мужчин и мальчиков в этих регионах вопреки их воле. Человеческие потери в случае дальнейшего российского вторжения в Украину и оккупации будут чудовищными", - указал представитель американской администрации.
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияДжо БайденВашингтонВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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