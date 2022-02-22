01:48 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины
Белый дом: решением признать Донбасс Россия "ускорила" конфликт, который "сама создала"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и спровоцировала, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Никто не должен ошибочно принимать эту театральность за законную политику управления государством. Президент (Владимир) Путин лишь ускорил развитие конфликта, который он сам и спровоцировал", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР.
Он добавил, что российские войска, по данным Вашингтона, "продолжают приближаться к украинской границе и, похоже, планируют начать вторжение в любой момент".
"Поддерживаемые Россией силы вынуждают мирных жителей на востоке Украины покидать свои дома и вербуют мужчин и мальчиков в этих регионах вопреки их воле. Человеческие потери в случае дальнейшего российского вторжения в Украину и оккупации будут чудовищными", - указал представитель американской администрации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Никита Стома