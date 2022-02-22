https://ria.ru/20220222/konflikt-1774212416.html

США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины

США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины - РИА Новости, 22.02.2022

США заявили, что Россия "ускорила" конфликт на востоке Украины

США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:48

2022-02-22T01:48

2022-02-22T06:47

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что Россия своим решением признать независимость ДНР и ЛНР лишь ускорила конфликт на востоке Украины, который Москва же, по мнению Вашингтона, и спровоцировала, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он добавил, что российские войска, по данным Вашингтона, "продолжают приближаться к украинской границе и, похоже, планируют начать вторжение в любой момент"."Поддерживаемые Россией силы вынуждают мирных жителей на востоке Украины покидать свои дома и вербуют мужчин и мальчиков в этих регионах вопреки их воле. Человеческие потери в случае дальнейшего российского вторжения в Украину и оккупации будут чудовищными", - указал представитель американской администрации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, сша, россия, джо байден, вашингтон, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии