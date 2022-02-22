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Косачев назвал политику Киева губительной
Косачев назвал политику Киева губительной - РИА Новости, 22.02.2022
Косачев назвал политику Киева губительной
Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:49
2022-02-22T15:09
константин косачев
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на пленарном заседании во вторник.Сенаторы обсуждают договоры с ДНР и ЛНР."С этой трибуны хочется обратиться к народу Украины – осознать порочность и губительность нынешней политики киевских властей с точки зрения развития государственности и сохранения территориальной целостности страны", - сказал парламентарий.Он подчеркнул: "Три территории вы уже потеряли, самое время выполнять работу над ошибками и делать оргвыводы".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/dogovor-1774356541.html
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луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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константин косачев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф
14:49 22.02.2022 (обновлено: 15:09 22.02.2022)
 
Косачев назвал политику Киева губительной

Сенатор Косачев: политика Киева привела страну к потере территорий, она губительна

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на пленарном заседании во вторник.
Сенаторы обсуждают договоры с ДНР и ЛНР.
Голосование в Совете Федерации по поводу ратификации договоров с ДНР и ЛНР
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"С этой трибуны хочется обратиться к народу Украины – осознать порочность и губительность нынешней политики киевских властей с точки зрения развития государственности и сохранения территориальной целостности страны", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул: "Три территории вы уже потеряли, самое время выполнять работу над ошибками и делать оргвыводы".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Константин КосачевСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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