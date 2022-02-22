https://ria.ru/20220222/kiev-1774353628.html

Косачев назвал политику Киева губительной

Косачев назвал политику Киева губительной - РИА Новости, 22.02.2022

Косачев назвал политику Киева губительной

Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:49

2022-02-22T14:49

2022-02-22T15:09

константин косачев

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на пленарном заседании во вторник.Сенаторы обсуждают договоры с ДНР и ЛНР."С этой трибуны хочется обратиться к народу Украины – осознать порочность и губительность нынешней политики киевских властей с точки зрения развития государственности и сохранения территориальной целостности страны", - сказал парламентарий.Он подчеркнул: "Три территории вы уже потеряли, самое время выполнять работу над ошибками и делать оргвыводы".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

константин косачев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф