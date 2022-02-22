14:49 22.02.2022 (обновлено: 15:09 22.02.2022)
Косачев назвал политику Киева губительной
Сенатор Косачев: политика Киева привела страну к потере территорий, она губительна
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Народу Украины следует осознать, что нынешняя политика Киева губительна с точки зрения развития государственности, сохранения территориальной целостности страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на пленарном заседании во вторник.
"С этой трибуны хочется обратиться к народу Украины – осознать порочность и губительность нынешней политики киевских властей с точки зрения развития государственности и сохранения территориальной целостности страны", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул: "Три территории вы уже потеряли, самое время выполнять работу над ошибками и делать оргвыводы".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева