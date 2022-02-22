https://ria.ru/20220222/khrust-1774408906.html

Хрустят суставы? Срочно к врачу

Врач предупредил о тяжелых болезнях, на которые указывает хруст в шее - РИА Новости, 22.02.2022

Хрустят суставы? Срочно к врачу

Хруст в шее и в позвоночнике говорит о перенапряжении мышц, которое может привести к возникновению грыж и защемлению нервов. Об этом рассказал в беседе с ura.ru РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:41

2022-02-22T17:41

2022-02-22T21:54

здоровье - общество

александр мясников (врач)

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хруст в шее и в позвоночнике говорит о перенапряжении мышц, которое может привести к возникновению грыж и защемлению нервов. Об этом рассказал в беседе с ura.ru терапевт Артем Ранюшкин."Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе в последствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям, которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли", — рассказал специалист.По словам Ранюшкина, если еще не появились прострелы и онемения, то проблему можно решить комплексом упражнений ЛФК. Также помогает массаж. При ухудшении состояния терапевт рекомендовал обращаться к специалистам.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал больше ходить и делать упражнения для укрепления суставов. При этом он посоветовал не заниматься активным бегом, из-за износа коленей.

https://ria.ru/20220208/sustavy-1771729976.html

россия

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

здоровье - общество, александр мясников (врач), россия