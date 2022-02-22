https://ria.ru/20220222/kazakhstan-1774248692.html

В Казахстане арестовали бывшего министра обороны

В Казахстане арестовали бывшего министра обороны - РИА Новости, 22.02.2022

В Казахстане арестовали бывшего министра обороны

Суд Нур-Султана санкционировал содержание под стражей бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова, задержанного по делу о бездействии власти в период... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:26

2022-02-22T09:26

2022-02-22T09:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 22 фев - РИА Новости. Суд Нур-Султана санкционировал содержание под стражей бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова, задержанного по делу о бездействии власти в период январских трагических событий в республике, сообщила пресс-служба суда.Ранее сообщалось, что уволенный после январских событий с поста министра обороны Казахстана Бектанов был задержан 20 февраля по делу о бездействии власти."Двадцать второго февраля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М.К санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении на сайте суда.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова. Глава государства раскритиковал уволенного главу минобороны за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220222/odkb-1774237627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан, жанаозен, актау, оон