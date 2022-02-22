https://ria.ru/20220222/katar-1774322931.html

Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы

Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы - РИА Новости, 22.02.2022

Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:30

2022-02-22T13:30

2022-02-22T13:30

владимир путин

николай шульгинов

тамим бен хамад аль тани

россия

катар

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d95a3ce2bfcf946ec80d306a0cfda862.jpg

ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки и укрепления, говорится в заявлении канцелярии эмира."Его Высочество эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений между двумя дружественными странами, путей их поддержки и развития и вопросов, имеющих взаимный интерес", - сообщила канцелярия катарского эмира.В заявлении отмечается, что письмо катарскому эмиру передал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20220204/katar-1771053489.html

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, николай шульгинов, тамим бен хамад аль тани, россия, катар, министерство энергетики рф (минэнерго россии)