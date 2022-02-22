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Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы - РИА Новости, 22.02.2022
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:30
2022-02-22T13:30
владимир путин
николай шульгинов
тамим бен хамад аль тани
россия
катар
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки и укрепления, говорится в заявлении канцелярии эмира."Его Высочество эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений между двумя дружественными странами, путей их поддержки и развития и вопросов, имеющих взаимный интерес", - сообщила канцелярия катарского эмира.В заявлении отмечается, что письмо катарскому эмиру передал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20220204/katar-1771053489.html
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Екатерина Зайцева
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владимир путин, николай шульгинов, тамим бен хамад аль тани, россия, катар, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
13:30 22.02.2022
 
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы

Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся укрепления отношений Дохи и Москвы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки и укрепления, говорится в заявлении канцелярии эмира.
"Его Высочество эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений между двумя дружественными странами, путей их поддержки и развития и вопросов, имеющих взаимный интерес", - сообщила канцелярия катарского эмира.
В заявлении отмечается, что письмо катарскому эмиру передал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Владимир ПутинНиколай ШульгиновТамим бен Хамад Аль ТаниРоссияКатарМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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