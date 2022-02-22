https://ria.ru/20220222/katar-1774322931.html
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы - РИА Новости, 22.02.2022
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:30
2022-02-22T13:30
2022-02-22T13:30
владимир путин
николай шульгинов
тамим бен хамад аль тани
россия
катар
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента России Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений Дохи и Москвы и путей их поддержки и укрепления, говорится в заявлении канцелярии эмира."Его Высочество эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани получил от президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, касающееся двусторонних отношений между двумя дружественными странами, путей их поддержки и развития и вопросов, имеющих взаимный интерес", - сообщила канцелярия катарского эмира.В заявлении отмечается, что письмо катарскому эмиру передал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20220204/katar-1771053489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, николай шульгинов, тамим бен хамад аль тани, россия, катар, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся отношений Дохи и Москвы
Эмир Катара получил письмо от Путина, касающееся укрепления отношений Дохи и Москвы