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Использовать Украину против России станет тяжелее

Использовать Украину против России станет тяжелее, заявил эксперт из США - РИА Новости, 22.02.2022

Использовать Украину против России станет тяжелее

Признание руководством РФ независимости ДНР и ЛНР помешает попыткам США использовать Киев против Москвы, заявил РИА Новости бывший помощник главы американского... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:28

2022-02-22T03:28

2022-02-22T04:58

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Признание руководством РФ независимости ДНР и ЛНР помешает попыткам США использовать Киев против Москвы, заявил РИА Новости бывший помощник главы американского минфина Пол Робертс.Бывший чиновник США считает, что Зеленский может и обернуть себе на пользу признание независимости самопровозглашенных республик и "более успешно противостоять попыткам Вашингтона использовать украинскую армию для атак против русскоязычных граждан в Донбассе".Робертс отметил, что Россия восемь лет пыталась урегулировать кризис в Донбассе и относилась к этому региону как к части Украины. "Нельзя не восхищаться терпением русских. Сегодня у правительства России оно закончилось, и я не думаю, что у него будет много терпения по отношению к Западу в будущем", — указал экс-чиновник США. Робертс усомнился, что Украине удастся добиться вступления в НАТО в обозримой перспективе. "Если Россия не рухнет в военном отношении, то Украина никогда не станет членом НАТО", — подчеркнул бывший помощник главы американского минфина.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой о признании.Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, украина, нато, днр, лнр, признание днр и лнр в россии