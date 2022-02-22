https://ria.ru/20220222/immunitet-1774230491.html
Инфекционист допустил, что в России уже есть коллективный иммунитет к COVID
Инфекционист допустил, что в России уже есть коллективный иммунитет к COVID - РИА Новости, 22.02.2022
Инфекционист допустил, что в России уже есть коллективный иммунитет к COVID
У россиян уже, вероятно, сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:16
2022-02-22T06:16
2022-02-22T13:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
сергей вознесенский
здоровье
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У россиян уже, вероятно, сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.Специалист напомнил, что омикрон-штамм характеризуется очень высокой заразностью и из-за этого в России с января наблюдается колоссальный подъем заболеваемости.При этом можно предположить, что далеко не все случаи заболевания были выявлены и подтверждены лабораторно, уточнил Вознесенский.По его мнению, в ближайшее время ожидается благоприятная динамика, если только не появится штамм, еще более заразный, чем "омикрон". Тогда гипотетически можно говорить, что будет еще одна волна пандемии, но сбудется ли этот прогноз, пока предсказать нельзя.Зв минувшие сутки в России выявили 135 новых случаев COVID-19, госпитализировали 17,2 тысячи человек, умерли 796 пациентов. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 15,7 миллиона, 347 тысяч из них спасти не удалось.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19, сергей вознесенский, здоровье
06:16 22.02.2022 (обновлено: 13:06 22.02.2022)
Инфекционист допустил, что в России уже есть коллективный иммунитет к COVID
Ученый Вознесенский: коллективный иммунитет к COVID-19 в России, вероятно, сформирован
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У россиян уже, вероятно, сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
"Та ситуация, которая творилась в поликлиниках, в первичном звене, указывает на то, что довольно-таки серьезный пласт населения переболел за январь-февраль. К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, — на это можно надеяться", — сказал он.
Специалист напомнил, что омикрон-штамм характеризуется очень высокой заразностью и из-за этого в России
с января наблюдается колоссальный подъем заболеваемости.
При этом можно предположить, что далеко не все случаи заболевания были выявлены и подтверждены лабораторно, уточнил Вознесенский.
По его мнению, в ближайшее время ожидается благоприятная динамика, если только не появится штамм, еще более заразный, чем "омикрон". Тогда гипотетически можно говорить, что будет еще одна волна пандемии, но сбудется ли этот прогноз, пока предсказать нельзя.
Зв минувшие сутки в России выявили 135 новых случаев COVID-19, госпитализировали 17,2 тысячи человек, умерли 796 пациентов. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 15,7 миллиона, 347 тысяч из них спасти не удалось.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Никита Брыкин